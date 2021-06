Tantissimi pazienti sono passati sotto i ferri del mitico dottor Nowzaradan. Alcuni sono riusciti a ottenere ottimi risultati, altri non hanno proseguito il percorso di dimagrimento mentre altri ancora sono purtroppo morti. Dall’inizio del programma sono sono deceduti Sean Milliken, apparso nella quarta stagione, Robert Buchel, James “L.B.” Bonner, Lisa Flemming e Kelly Mason. Tra i casi più noti quelli di Amber Rachdi, una 24enne residente a Troutdale, che è riuscita a passare da 298 chili a 70.

Punta di diamante dello show è il noto chirurgo iraniano-americano specializzato in chirurgia vascolare e bariatrica, il dottor Nowzaradan, che in ogni puntata si trova di fronte a grandi sfide, tutte per riuscire ad aiutare i suoi pazienti affetti da gravi obesità e controversi rapporti con il cibo.

Trascorso almeno un anno dall’inizio del percorso di dimagrimento intrapreso nella clinica di Houston, Texas, escono aggiornamenti e foto su come sono cambiati i protagonisti e tra questi c’è Brandon Scott, paziente del dottor Now arrivato a pesare 330 chili. Il suo percorso è stato lungo e difficile, ma grazie alla costanza, alla dieta e all’intervento di chirurgia bariatrica Brandon Scott è riuscito a dimagrire ben 230 chili.





Dopo la fine del percorso nella clinica del Texas, Brandon ha continuato a perdere peso e si è fidanzato con Taylor nel 2019. “Non avrei mai pensato di chiedere la mano alla ragazza dei miei sogni. Dio è fantastico. Ha detto di sì”, ha spiegato all’epoca. Brandon Scott è riuscito a dimagrire ma anche ad avverare il suo sogno, quello di diventare un cantante.

Ha un canale YouTube ed è molto seguito sui suoi canali social. Ha pubblicato tre singoli: “Handcuffed to a Demon”, “I Prayed (The Proposal)” e “Facebook Official”. Ha avuto la possibilità di mostrare la sua nuova vita nello speciale “Where Are They Now?” andato in onda su TLC il 28 aprile 2021.