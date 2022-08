Auto inghiottite dal mare. Brutta sorpresa per i turisti che il giorno di Ferragosto hanno parcheggiato le auto vicino alla spiaggia e dopo l’arrivo dell’alta marea le hanno trovate impantanate sulla sabbia e sommerse dal mare. A raccontare l’episodio al The Sun, una donna che abita proprio davanti alla spiaggia di Weston Super Mare in Gran Bretagna.

La signora ha detto di aver notato l’arrivo della marea intorno alle 20:20 di lunedì 15 agosto e di aver visto le auto venire sommerse dal mare. Ha spiegato che molti automobilisti hanno parcheggiato a ridosso della spiaggia ignorando i segnali di allarme dell’alta marea e non sono riusciti a tornare in tempo per mettere in salvo i veicoli.





Auto inghiottite dal mare a Weston Super Mare, in Gran Bretagna

Un gruppo di circa quindici persone ha cercato inutilmente di spingere fuori un’auto rossa, una Jaguar, ma si è impantanata nella sabbia. Stessa fine per il veicolo della polizia che ha cercato di tirarla fuori, l’acqua ha inghiottito il veicolo che alla fine è stato abbandonato dai poliziotti. Testimoni oculari riferiscono che almeno sette auto sono state catturate dalla marea durante il fine settimana.

Daniel Eade, un residente che ha visto i guardia spiagge tentare di salvare le auto rimaste impantanate nella sabbia, ha detto: “Siamo arrivati ​​al lungomare intorno alle 17:00 e abbiamo visto che molte persone avevano parcheggiato sulla linea di confine non rendendosi conto di quanto velocemente arrivasse la marea. In molti hanno tentato di spingere le auto in una zona con la sabbia asciutta, ma nessuno ci è riuscito”. Tra gli sfortunati anche un uomo che ha spiegato di aver ritirato l’auto dal concessionario appena il giorno prima. Un residente, che ha catturato il video di veicoli bloccati in acqua, ha detto che le persone stavano disperatamente cercando di salvare le auto senza riuscirci.

Auto inghiottite dal mare, il racconto di una testimone: “Mio marito e io abbiamo assistito all’arrivo della marea quando una grande folla si è radunata per cercare di spingere alcuni veicoli fuori alcuni. Ci hanno provato con tutte le forze ma non ci sono riusciti”. “Ci sono segnali ovunque che avvertono le persone della marea. – ha dichiarato Mike Somolon, un funzionario del North Somerset Council – Purtroppo o dimenticano o non prestano attenzione, parcheggiano la macchina sulla spiaggia e se ne vanno senza pensare alla marea. Facciamo del nostro meglio per ricordare alle persone, ma ogni anno succede e di solito sono i turisti. Sto aspettando un rapporto completo sull’incidente di sabato sera, ma ho capito che i guardiani della spiaggia hanno cercato di tirare fuori una Jaguar rossa”.

