“Vi aiuto anche io”. Si unisce alle ricerche di un uomo scomparso, dopo ora la scoperta choc

È a dir poco surreale la vicenda in cui Beyhan Mutlu, 50enne residente a Inegöl, in Turchia, è rimasto coinvolto. A raccontarla è stato il canale locale turco NTV e in poche ore, ovviamente, la storia è stata ripresa da centinaia di quotidiani eleggendo il signor Mutlu a genio dell’anno.

In queste ore il 50enne turco è diventato suo malgrado protagonista dei social, con meme e post ironici a lui dedicati e migliaia di commenti e articoli sui quotidiani online. Il fatto è accaduto nella serata di mercoledì 29 settembre, quando Beyhan Mutlu si è unito a polizia, vigili del fuoco e volontari impegnati nella ricerca di un uomo scomparso.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, il 50enne si è imbattuto nel gruppo di ricerca mentre vagava nei boschi e ha deciso di unirsi a loro per dare una mano. Un gesto di grande generosità e altruismo, ma allo stesso tempo assurdo, perché durante le ricerche Beyhan Mutlu ha scoperto l’uomo disperso era proprio lui.





Secondo i quotidiani locali, il 50enne era a bere con gli amici in una località nell’entroterra della provincia di Bursa, in Turchia, poi si è allontanato ubriaco addentrandosi nel bosco e facendo perdere le proprie tracce. Quando gli amici si sono accorti che ormai mancava da qualche ora hanno deciso di contattare la polizie e organizzando delle squadre di ricerca.

La notizia della scomparsa di Beyhan Mutlu ha iniziato a rimbalzare nella zona, tanto che molti cittadini si sono mobilitati nelle ricerche. Secondo il canale turco NTV uno dei volontari ha passato diverse ore a chiamare il nome di Mutlu. E qui la scoperta choc: “Chi stiamo cercando? Io sono qui”, ha risposto Beyhan cadendo dalle nuvole. La polizia lo ha fermato e ha ascoltato la sua versione prima di riportarlo a casa.