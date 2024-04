“Il bancomat è diventato nero”. Le rubano 1000 euro, la scoperta choc in banca. Questa è l’assurda vicenda di una ragazza che ha poi voluto raccontare tutto sui social. Tutto inizia quando la TikToker Charity Harris ha rivelato che il bancomat della sua banca si è mangiato il suo deposito di 1.000 dollari in contanti e che gli impiegati della banca non hanno potuto aiutarla. Era il 1° aprile, Harris ha raccontato di essersi recata presso uno sportello automatico della Bank of America per depositare 1.000 dollari in contanti per l’affitto.

>> “Ci ha lasciati”. L’annuncio choc sulla famosa, appena 36 anni. Mamma e famiglia di Marisa informano i fan

Ha seguito le solite istruzioni, ha inserito i contanti e ha guardato la macchina contare i suoi soldi. Ma dopo che la Harris ha premuto “conferma”, il chiosco l’ha cacciata e si è spento. “Lo schermo diventa nero”, ha raccontato ai follower in un video su TikTok. Mi sono detta: “Pesce d’aprile, è divertente. No. Cinque minuti dopo, lo schermo è ancora nero. Cinque minuti dopo, sto ancora fissando. Ora si sta caricando una finestra. C’è un mouse… un mouse sullo schermo”.





“Il bancomat è diventato nero”. Le rubano 1000 euro, la scoperta choc

Il video di Harris ha tagliato su una foto del bancomat congelato con un cursore del mouse, come se qualcun altro stesse controllando lo schermo con un trackpad. La donna è passata rapidamente all’applicazione di mobile banking e ha controllato il suo conto per vedere se il deposito era andato a buon fine. I 1.000 dollari non erano sul suo conto, così Harris ha chiamato il numero verde della Bank of America.

Secondo Harris, l’addetto all’assistenza non ha potuto assisterla e ha dovuto trasferirle la chiamata perché il bancomat “aveva perso la connessione e si stava resettando”. Alla fine il bancomat si è ricaricato sulla pagina di benvenuto, spingendo Harris a ricominciare da capo. “Ora sono in attesa e mi sto spaventando perché ci sono così tante persone incazzate dietro di me. Così mi sono spostata dalla fila”, ha raccontato.

Ancora in attesa, 20 minuti dopo, Harris è entrata in banca per vedere se poteva parlare con qualcuno di persona. Una donna le dice: “Dobbiamo controllare le nostre telecamere e il nostro bancomat prima di poterti dare quei 1.000 dollari”. E io: “Ok, quanto tempo pensi che ci vorrà?”. E lei risponde: “Forse 10 giorni? Non lo so”. Ad oggi la ragazza non ha riavuto indietro quei soldi e tanti si chiedono: riuscirà mai a risolvere questa situazione?

Leggi anche: “Una famiglia distrutta”. Incidente choc, bimbo di 8 anni muore insieme al papà. Quattro giorni prima la morte della mamma