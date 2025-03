Banali sintomi, ma è un infarto. 46enne salva per miracolo: “Cosa pensavo di avere, fate attenzione”

Il dolore al petto è un fenomeno comune, ma spesso porta molte persone a temere di avere un infarto. Nikki, un’agente immobiliare di Houston, Texas, ha recentemente condiviso un video su TikTok per avvertire sui sintomi che ha avvertito prima di aver avuto un evento cardiaco, nonostante non avesse fattori di rischio noti. “Ho 46 anni e due giorni fa ho avuto un infarto”, ha detto nel video pubblicato su TikTok. “Non ho precedenti patologie, non mi sono mai vaccinata contro il Covid. Ho ricevuto alcuni avvertimenti circa una settimana prima”, ha spiegato.

Nonostante non avesse alcun problema di salute, Nikki ha iniziato a percepire sintomi insoliti. Inizialmente ha ignorato i segnali d’allarme e ha continuato con la sua routine quotidiana, ma i sintomi continuavano a persistere. “A quel punto ho preso in braccio mio marito e gli ho detto: non andare al lavoro, perché non mi sento tanto bene”, ha raccontato.





Sintomi strani e poi l’infarto: cosa è successo a Nikki

Dolore alla spalla e nausea al risveglio i sintomi accusati da Nikki. “Avevo la sensazione di non aver dormito bene, e ho pensato che forse avessi la spalla congelata a causa della perimenopausa”, ha spiegato. “Il giorno prima dell’infarto, mi sono svegliata con la spalla dolorante e sentivo che stavo per vomitare“, ha detto, aggiungendo di aver avvertito gli stessi sintomi del giorno dell’evento cardiaco. È stato solo quando il suo petto ha iniziato a stringersi “come se qualcuno lo stesse comprimendo”, che ha avvertito il marito.

“Ho fatto una doccia… In realtà quella mattina avevo un appuntamento dal medico per qualcos’altro alle 10 e gli ho detto, ‘vai pure al lavoro, perché più tardi sarò comunque dal medico’”. Su TikTok ha raccontato come i primi segnali d’allarme siano comparsi una settimana prima dell’evento, sottolineando che tutto è iniziato con un piccolo fastidio alla spalla. Dopo che i medici erano inizialmente rimasti perplessi sulla causa dell’infarto, non trovando ostruzioni o accumuli di placca nelle arterie, Nikki si è rivolta a uno specialista in cardiologia presso il Texas Heart Institute.

“Crede che a dare il via a tutto sia stata una tempesta perfetta di perimenopausa e una malattia recente. È successo tutto in una volta”, ha detto Nikki. “Ma al momento non crede che ci sia un forte legame genetico”. Le analisi effettuate dopo l’infarto hanno evidenziato anche danni permanenti al cuore, per i quali saranno necessari ulteriori accertamenti.