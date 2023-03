Tragedia in famiglia, l’annuncio choc dei genitori. La drammatica storia è quella di un bambino di appena 3 anni venuto a mancare improvvisamente a causa della grave infezione da Streptococco A. Il piccolo si trovava davanti alla tv e stava guardando i suoi cartoni animati preferiti, quando è andato incontro a un arresto cardiaco.

Theo Emm muore a 3 anni. La drammatica vicenda è accaduta a Westbury e a rendere noti i dettagli i familiari del bimbo: “Quando si è svegliato sabato mattina, voleva guardare i cartoni animati in Tv. Poi, mentre i genitori erano al telefono con il Servizio Sanitario, è crollato per un arresto cardiaco”, sono state le parole di zio Chris Emm che lavora come infermiere nel pronto soccorso del Salisbury District Hospital: “Ho parlato con mio fratello e Jody e hanno detto che non si sentivano in grado di parlarne”.

Theo Emm muore a 3 anni: “Non c’erano sintomi, poi è crollato…”

Il racconto dello zio di Theo prosegue: “Mi hanno detto che volevano più di ogni altra cosa aumentare la consapevolezza”, e ancora: “Questo tipo di condizione nei bambini viene spesso definita un ‘killer silenzioso’ ed è molto raro che i bambini ne muoiano. Nel caso di Theo, non c’erano sintomi. È crollato sabato mattina ed è morto”.

Stando a quanto riferito, i genitori hanno immediatamente chiamato i soccorsi ma per il piccolo Theo era ormai troppo tardi. Una squadra del Wiltshire Air Ambulance è arrivata a casa della famiglia a Meadow Lane pochi minuti dopo la chiamata. Svariati i tentativi per riportarlo in vita, poi purtroppo la dolorosa notizia del decesso. Billy e Jody, genitori del piccolo Theo, hanno prontamente lanciato un appello per esortare altri genitori a non sottovalutare alcun sintomo.

La morte improvvisa di Theo è avvenuta appena una settimana dopo la nascita del suo fratellino Oliver. I sintomi dello streptococco A sono generalmente simili a quelli influenzali e a volte possono essere accompagnati croste e piaghe. Lo streptococco in genere si risolve in 3-5 giorni e i medici prescrivono un breve ciclo di antibiotici. La malattia però può avere ripercussioni più gravi e condurre potenzialmente anche alla morte.