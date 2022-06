Bambino di 9 anni ritrovato in un tombino. Ha dell’incredibile la storia che vi stiamo per raccontare e che ha per protagonista Joe, un bambino disabile di appena 9 anni. Il piccolo era scomparso nel nulla lo scorso 17 giugno a Oldenburg, cittadina della Bassa Sassonia, Germania. Secondo il racconto dei genitori il bambino stava giocando in giardino da solo, poi all’improvviso di lui si sono perse le tracce. Per giorni le ricerche sono andate avanti senza alcun esito.

Poi il 25 giugno un passante ha sentito dei lamenti provenire da un tombino distante 300 metri dalla casa del ragazzino. Ovviamente sono state allertate le autorità del posto e proprio qui i soccorritori hanno trovato il bambino scomparso. Il piccolo di 9 anni è stato trovato nudo, infreddolito e disidrato, ma per il resto non ha riportato ferite.





Bambino di 9 anni ritrovato in un tombino: la ricostruzione della vicenda

Secondo la ricostruzione di polizia e vigili del fuoco il bambino si è arrampicato su un tubo di drenaggio di cemento vicino casa sua. Dopodiché si è calato nel sistema di fognature e qui ha perso il senso dell’orientamento. Secondo gli investigatori tra il punto d’ingresso e il luogo in cui è stato trovato Joe ci sono raccordi e pozzi che hanno consentito al piccolo di stare in piedi. È stato lo stesso bambino a confermare di aver perso l’orientamento poco dopo essere sceso nelle fognature.

Precedentemente il piccolo era stato avvistato fuori dai tunnel o in compagnia di un uomo. Ma in entrambi i casi si era trattato di falsi allarmi. Fortunatamente la storia ha avuto comunque un lieto fine. Decisiva la testimonianza del passante che ha consentito alla polizia di estrarre vivo Joe dopo poche ore.

Il portavoce della polizia Stephan Klatte ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il ritrovamento del piccolo Joe. “Siamo così felici di averlo trovato – le sue parole – È stata una grande fortuna. Se il bimbo non avesse emesso suoni non saremmo riusciti a ritrovarlo in tempo”. In tutto il bambino è stato disperso per otto giorni.

“Siamo increduli”. Scompare nei boschi durante una passeggiata, ore di ansia per Francesco: poi la scoperta