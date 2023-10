La scoperta choc di marito in moglie, la notizia fa il giro del web in poche ore. La coppia era intenta a festeggiare il decimo anniversario di matrimonio quando è avvenuto lo strano avvistamento: sotto i loro occhi si è palesata una creatura leggendaria. Avete capito molto bene: i due avrebbero documentato l’incontro con tanto di video e di foto poi condivise sui profili Facebook.

Incontrano la creatura leggendaria durante i festeggiamenti dell’anniversario. Non credevano ai loro eppure tutto non poteva che ricondurre proprio alla leggendaria immagine di Bigfoot. Non è la prima volta che qualcuno pensa di aver avvistato proprio lui ed è anche questo il caso della coppia in viaggio per festeggiare il decimo anniversario di matrimonio.

Incontrano la creatura leggendaria durante i festeggiamenti dell’anniversario, la scoperta: Era alto almeno sei, sette piedi”

I protagonisti della vicenda sono dunque marito e moglie, Shannon e Stetson Parker. L’avvistamento è avvenuto in Colorado, durante un tragitto in treno tra Durango e Silverton, nel sud-ovest del paese. Tutto stava procedendo nella normalità fino a quando affacciandosi dal finestrino, la coppia avrebbe sostenuto di aver visto Bigfoot mentre camminava sul fianco di una montagna.

Il racconto dei protagonisti dell’avvistamento parla chiaramente: “Era alto almeno sei, sette piedi (circa due metri) o più. Se ce lo avessero chiesto prima del nostro viaggio avremmo detto che forse Bigfoot avrebbe potuto essere reale, ma ora ne siamo convinti”, hanno raccontato i diretti interessati a New York Post. E il racconto non si ferma qui.

A confermare la possibilità di un simile avvistamento anche il capotreno. Questo quanto riferiscono marito e moglie a tal proposito: “Ha detto che era già uscito con le racchette da neve su quelle montagne e aveva visto impronte più grandi e con un passo molto più grande di quello che avrebbero avuto le racchette da neve. Anche lui ha visto cose inspiegabili”.