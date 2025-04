Un pomeriggio apparentemente normale si è trasformato in tragedia quando un’automobile ha fatto irruzione in un doposcuola, causando la morte di quattro giovani vite e il ferimento di altre persone. Le autorità hanno confermato che le vittime erano tutte giovanissime, di età compresa tra i 4 e i 18 anni, e che la dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagini. Il medico legale Jim Allmon ha precisato che si tratta di studentesse, e che i loro nomi verranno resi noti solo dopo l’avviso ufficiale alle famiglie.

Il fatto si è verificato intorno alle 15.20 (ora locale) di lunedì 28 aprile. L’auto ha colpito l’edificio con una violenza tale da aprire un enorme squarcio in una delle pareti. Secondo le ricostruzioni preliminari, tre delle vittime si trovavano all’esterno del centro educativo, mentre una era all’interno al momento dell’impatto. Il luogo della tragedia è una cittadina a sud di Springfield, capitale dello Stato dell’Illinois, un’area dove simili episodi sconvolgono profondamente la quotidianità della comunità.

Leggi anche: “È il corpo della famosa scrittrice”. Trovata morta così, è choc dopo la scoperta





Auto piomba su un centro doposcuola: 4 morti giovanissimi

Le immagini diffuse sui social hanno contribuito a raccontare la gravità della situazione: si vedono auto della polizia, ambulanze e un elicottero che sorvola la zona, mentre l’edificio mostra chiaramente i danni subiti. L’auto era guidata da un unico individuo, la cui identità non è stata ancora rivelata. L’uomo, rimasto illeso, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. La polizia, che ha preso in custodia il conducente, non ha ancora specificato se si tratti di un atto volontario o di un tragico incidente.

La vicenda ha scosso profondamente l’intera comunità, e non solo. Il governatore dell’Illinois, JB Pritzker, ha affidato a un post sul social X il proprio cordoglio: “Sono inorridito e profondamente rattristato. I genitori hanno detto addio ai loro figli la mattina senza sapere che sarebbe stata l’ultima volta. Il mio cuore è pesante per queste famiglie e per il dolore inimmaginabile che stanno vivendo, qualcosa che nessun genitore dovrebbe dover sopportare”. Parole che testimoniano l’impatto emotivo di una simile tragedia anche a livello istituzionale.

🚨 Four people are dead, including children, and several others are injured after a car crashed through an after-school camp in #Chatham, #Illinois, authorities said. pic.twitter.com/iKeqydzWwT — News.Az (@news_az) April 29, 2025

Intanto, dal profilo Facebook del Dipartimento di Polizia locale arriva un invito alla riflessione e al raccoglimento: “Qui si è verificata una terribile tragedia che ha colpito tutti noi”, si legge nel messaggio. Il centro educativo colpito, identificato come YNOT After School Camp, è noto per offrire attività ricreative all’aperto dedicate ai bambini. Un luogo pensato per la crescita e la sicurezza dei più piccoli, che ora si è trasformato in teatro di un evento devastante, lasciando dietro di sé dolore, domande e un’intera comunità sotto choc.