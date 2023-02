“È stato orribile”. Auto piomba sulla folla alla fermata dell’autobus, morti un bimbo di 6 anni e 20enne. Numerosi feriti (FOTO E VIDEO)

Tragedia a Ramot, rione di Gerusalemme nord. Un bilancio drammatico in seguito all’attentato avvenuto in Israele. Perde la vita un ragazzo di appena 20 anni, così come un bambino di 6. Stando a quanto riferito, inoltre, sarebbero altre sei le persone rimaste ferite e tra queste anche un altro bambino. La situazione.

Attentato a Ramot, rione di Gerusalemme nord. Un gruppo di persone si trovava fermo alla stazione dell’autobus quando è arrivata un’auto in corsa con alla guida un uomo che le ha letteralmente travolte. Due vittime, un ragazzo e un bambino di appena 6 anni, ma anche 6 feriti, di cui due uomini di circa 30 anni, un altro uomo di circa 40 e ancora un altro bambino di 10, tutti trasportati negli ospedali di Shaare Zedek e Hadassah. A riferirlo il servizio di ambulanza Magen David Adom.

Stando a quanto riportato sui media israeliani, che a loro volta hanno citato fonti di polizia e sanitarie, l’uomo alla guida dell’auto sarebbe stato “neutralizzato” da un agente fuori servizio che si trovava nelle vicinanze. Il conducente viaggiava su una una Mazda blu uscita distrutta dopo lo schianto. Come riportato su Il Giornale.it: “L’attentatore si chiamava Hossein Karaka, un 31enne palestinese originario di Gerusalemme est con cittadinanza israeliana.

Inoltre si apprende che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe ordinato la demolizione della casa dell’attentatore. Una volta appresa e diffusa la notizia della tragedia, sul posto anche il ministro della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir. “Ho condotto una valutazione della situazione e ho ordinato di rafforzare le forze di sicurezza, di effettuare arresti e di agire immediatamente per sigillare la casa del terrorista e demolirla. La nostra risposta al terrorismo è colpirlo con tutte le nostre forze e approfondire ancora di più la presa sul nostro Paese”, ha detto Netanyahu.

There was a terrorist attack now in Ramot in Jerusalem. 7 people are injured and 2 are children in a critical condition.



The terrorist rammed into pedestrians with his car. The terrorist was shot dead as you see in the video.



