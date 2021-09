Un impeto di passione che poteva finire in tragedia. Con queste parole potremmo ricostruire la vicenda capitata a due giovani che si sono ribaltati con la propria auto. Protagonista una coppia nel Derbyshire, una contea inglese. I due ragazzi erano a bordo della loro Toyota Yaris quando uno dei due ha commesso l’errore che poteva costargli la vita. Al culmine della passione hanno colpito il freno a mano che si è disinserito. In quel momento la macchina ha cominciato a muoversi mandando entrambi nel panico.

Poco dopo, l’auto è finita in un crepaccio ed è caduta giù da una collina cappottandosi e fermandosi su un lato. Immediato l’intervento della polizia che ha soccorso i due ragazzi, I due giovani fortunatamente non sono rimasti seriamente feriti. Per loro solo una grande paura. Viste le foto così drammatiche, la storia è stata raccontata prima dalla polizia del Derbyshire sul proprio profilo spiegandone i dettagli e poi i media locali.

“In una località nel Derbyshire, la coppia che occupava questa Yaris aveva parcheggiato al ciglio della strada e stava ‘rafforzando la loro relazione’. Poco dopo il freno a mano si è disinserito e l’auto è rotolata giù per una collina prima di ribaltarsi su un lato”. Con questo tweet la polizia ha spiegato cosa era successo scatenando però l’ironia dei social.





Non sono mancate le reazioni di tutti i tipi in calce al post degli agenti. Molti gli sfottò online, c’è chi ha scritto: “Per favore pratica il sesso sicuro e lascia il freno a mano tirato della tua auto”. Oppure qualcun altro che ha sottolineato la perifrasi utilizzata dalla polizia per spiegare che i due stavano facendo l’amore.

Derbyshire police rescue couple trapped in overturned car after 'strengthening their relationship' https://t.co/qTIPzuzOco September 23, 2021

“Chiunque abbia inventato quel ‘rafforzare la loro relazione’ è geniale!” ha scritto un altro utente. Infine un altro con una battuta: “Quando ho detto proviamo una posizione diversa, non intendevo questo”. Fortunatamente si può scherzare visto che i due protagonisti di questa curiosa vicenda sono sani e salvi e non hanno riportato gravi danni, tranne l’auto. Sarebbe stato diverso se fossero morti nello schianto.