Una terribile tragedia ha sconvolto un’intera famiglia, ma anche tutta l’opinione pubblica. Un bambino di appena 10 anni è morto mentre era intento a preparare l’albero di Natale insieme ai suoi genitori in casa. Un dramma assurdo, che ha lasciato tutti sgomenti, dato che da un momento conviviale con la madre e il padre si è passati ad una perdita straziante. Letteralmente sotto choc il papà, che ha trovato il figlio ormai in condizioni disperate.

Nonostante siano stati allertati i soccorsi e ci sia stato il successivo trasferimento in ospedale, il bambino di 10 anni è morto dopo due giorni di agonia. Voleva semplicemente preparare l’albero di Natale in vista delle festività natalizie, da trascorrere con la sua amata famiglia, ma il piccolo è stato invece colpito improvvisamente da una scossa elettrica che non gli ha dato purtroppo nessuna speranza di sopravvivenza.

Bambino di 10 anni morto folgorato mentre prepara l’albero di Natale

La vittima si chiamava Augusto Dalmaz Bonato e si è spenta sotto gli occhi atterriti dei genitori. Il bambino è morto folgorato durante la preparazione dell’albero di Natale, a causa di una scossa partita dalle luci natalizie per cause in corso di accertamento. Era stato ricoverato nel reparto di rianimazione, ma tutti i tentativi dei medici sono stati inutili per colpa della gravità delle sue ustioni sul corpo. Era già molto religioso, infatti ogni domenica si recava in chiesa per svolgere la funzione di chierichetto.

Augusto ha avuto questo terribile incidente giovedì 30 novembre in Brasile, precisamente a Campo Largo. La prima ad effettuare delle manovre di rianimazione è stata la sorella del bimbo, Carolina, la quale ha raccontato ai media quelle fasi drammatiche: “Ho provato a rianimarlo. Ho fatto tutto quello che potevo. Nella mia professione, ho salvato molte persone, e pensavo che avrei potuto salvare anche lui. Era una cosa così stupida. Era così felice di averlo messo”.

Solamente alcune settimane fa il piccolo Augusto aveva perso suo nonno. Distrutta dal dolore la madre del bambino: “”Il mio ragazzo ci ha lasciato. Il mio cuore è straziato da un tale dolore. Nessuna parola può esprimere così tanto dolore. Vai per la tua strada con Dio, figlio mio. Un ragazzo che ha portato solo gioia e momenti indimenticabili. Io ti amerò per sempre”.