Colpo di scena impensabile nel caso del piccolo Emile Soleil. Il bambino di due anni e mezzo era scomparso misteriosamente nell’estate del 2023 in un villaggio delle Alpi francesi. I suoi resti furono ritrovati a fine marzo del 2024. Un mistero che aveva scosso l’intera Francia e che, fino a poco tempo fa, sembrava destinato a rimanere senza risposte. Oggi, però, a distanza di quasi due anni, è arrivata una svolta clamorosa.

All’alba di oggi, martedì 25 marzo, gli inquirenti hanno fermato quattro persone con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Si tratta dei nonni materni di Emile e di due loro figli, zii del bambino. Emile era scomparso l’8 luglio 2023, proprio nei primi giorni delle vacanze estive, durante un soggiorno nella casa di montagna dei nonni, nel rifugio dell’Haut-Vernet, una zona isolata a 1.200 metri di altitudine.

Leggi anche: “Trovato morto”. Bimbo di 2 anni scompare dal giardino di casa mentre gioca: l’epilogo peggiore





Morte di Emile, le indagini in corso e il terribile sospetto

Nonostante le ricerche immediate e massicce, che coinvolsero anche volontari e abitanti del luogo, del bambino non fu trovata alcuna traccia. Il territorio, particolarmente impervio, ha reso fin da subito le operazioni complesse e piene di incognite. Per nove lunghi mesi, l’inchiesta sembrava essersi arenata nel buio. Poi, a fine marzo 2024, un ritrovamento casuale ha riacceso l’attenzione sul caso.

Una donna che passeggiava in montagna ha scoperto dei resti compatibili con un corpo umano. Si trattava del cranio e di alcuni denti del piccolo Emile, ritrovati a meno di due chilometri dal rifugio, una distanza che per un adulto equivale a circa 25 minuti di cammino. L’ipotesi dell’incidente o dello smarrimento, per molto tempo presa in considerazione, ha ora lasciato spazio a un sospetto molto più inquietante: che la tragedia sia avvenuta in ambito familiare.

Le indagini sono in pieno svolgimento, ma l’arresto dei quattro parenti stretti del bambino fa pensare a un possibile sviluppo decisivo. La Francia, ancora scioccata da questa vicenda, attende ora di conoscere la verità su cosa sia realmente accaduto al piccolo Emile.

“Cosa è successo ad Emile”. Bimbo scomparso dalla casa dei nonni, l’ipotesi choc