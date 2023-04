Mercoledì mattina, 26 aprile, la polizia ha pubblicato il filmato della dash cam di un anziano di 84 anni alla guida di un’automobile con una gomma a terra che emetteva scintille. Dopo pochi chilometri l’automobile condotta dall’uomo ha preso fuoco. Alcuni agenti di polizia, in servizio notturno in quella zona in cui transitava l’anziano, hanno notato le scintille innescate dal cerchione che strisciava sull’asfalto e sono riusciti a metterlo in salvo. Quando gli agenti hanno visto l’auto prendere fuoco sono intervenuti e riusciti a salvare l’anziano 84enne tirandolo fuori dall’abitacolo.

“Subito dopo nove di sera nostri agenti hanno iniziato a ricevere chiamate su un guidatore spericolato che viaggiava verso sud su Sheridan Road, uno dei nostri agenti era nel posto giusto e al momento giusto”, ha dichiarato Joseph Noselik, addetto alle informazioni pubbliche per il dipartimento di polizia di Kenosha, negli stati Uniti.

Leggi anche: “L’ha ammazzata ed è scappato”. Caccia all’uomo, in fuga dopo l’omicidio della compagna incinta: “Anche il piccolo è morto”





Anziano guida un’auto senza gomma, scoppia un incendio e la polizia lo salva

Noselik ha detto che gli agenti hanno cercato di convincere l’anziano ad accostare, ma l’84enne ha ignorato le sirene. Il furgone si fermò vicino a Sheridan Road e 73rd Street. Noselik ha detto che l’autista stava cercando di tornare a casa nonostante la gomma bucata e le scintille. “Pensava solo di poter tornare a casa nonostante lo scoppio della gomma e le scintille che vedeva. Scintille che hanno innescato un incendio. Fortunatamente un agente in servizio è riuscito a metterlo in salvo prima che il mezzo prendesse fuoco. Sarebbe morto sicuramente”, ha detto Noselik.

La polizia ha anche spiegato di aver inviato una richiesta di revisione della patente all’anziano. “Certamente non vogliamo privare nessuno di qualcosa che è così importante per loro. Tuttavia, quando diventa un rischio per la sicurezza pubblica e per la stessa sicurezza di quella persona, dobbiamo essere coinvolti e inviare un avviso al DMV”, ha detto ancora l’agente Noselik dopo quanto accaduto all’anziano.

Donald Schmelling, 84 anni, ha detto di sentito scoppiare le gomme e di aver cercato di tornare a casa. “Stavo cercando un posto dove fermarmi e all’improvviso sono arrivate le scintille”, ha riferito l’uomo. “Gli ufficiali lo hanno trascinato via e probabilmente gli hanno salvato la vita”, ha detto il tenente della polizia di Kenosha Joseph Nosalic. L’anziano ha riportato solo una piccola ustione sulla fronte.