Anziana schiaffeggia lo steward, l’aereo costretto a fare un atterraggio di emergenza. Il fatto è successo a bordo di un volo da Manchester a Rodi, costretto ad atterrare a Monaco di Baviera dopo il caos scatenato dalla donna, di circa 70 anni.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, l’anziana pensionata aveva inizialmente chiesto al personale di bordo di portarle un bicchiere di champagne, che non era però compreso nel servizio e a questo punto, la steward ha portato un bicchiere di gin tonic che invece era compreso nel servizio.





Anziana schiaffeggia lo steward che le toglie il gin tonic

Ma pochi minuti dopo l’anziana ha iniziato a diventare molesta e a innervosirsi, motivo per il quale l’assistente di volo ha deciso di togliere il bicchiere di gin tonic chiedendo alla donna di tranquillizzarsi e non dare fastidio agli altri passeggeri. Niente da fare, perché a questo punto è successo qualcosa di inaspettato.

Secondo un passeggero, la donna ha iniziato a inveire, tentando di alzarsi e aprire il portellone. Dopo essere stata bloccata avrebbe anche fatto pipì su tre sedili e continuato ad aggredire chi aveva intorno e dando uno schiaffo all’assistente di volo che cercava di bloccarla, costringendo l’equipaggio all’atterraggio di emergenza.

La scena ovviamente è stata filmata, finendo su TikTok dove gli utenti si sono detti sconvolti per le immagini. La notizia è stata confermata dalla compagnia aerea Jet2 spiegando che il volo è dovuto atterrare a Monaco per far scendere un passeggero ‘indisciplinato’ e scusandosi per l’inconveniente.

In pellegrinaggio dopo la scomparsa della moglie, Lino ha un malore e muore: “Le aveva fatto una promessa”