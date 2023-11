Tragedia per la star di TikTok. La popolare mamma che ama condividere pensieri ed emozioni sui suoi libri preferiti ha raccontato il suo dramma ricevendo tantissimi commenti da parte dei fan. Come molti sanno il popolare social network è diventato molto famoso negli ultimi tempi. In tanti lo utilizzano per condividere video sui più disparati argomenti.

Stavolta, però, la protagonista della nostra storia ha dato una notizia che non avrebbe mai voluto diffondere. La donna ha raccontato in un video come il suo figlio di due anni si sia improvvisamente malato. La gioia di essere diventata mamma ha lasciato spazio al dolore più grande: il piccolo, infatti, è morto per cause non rese noto mentre veniva portato in ospedale.

Il dramma della tiktoker: “Ho perso il mio bambino”

A fare il triste annuncio è stata la famosa tiktoker Mercedes White che ha affidato ad un video il racconto della tragedia. Non è chiaro se il bambino sia morto per arresto cardiaco. “Lui era per me tutto – ha raccontato la donna in uno dei suoi video – Avevo solo lui… e ora se n’è andato. Non so come elaborare questo. Ha dormito con noi dal giorno in cui lo abbiamo portato a casa. L’ho coccolato ogni notte. Continuo ad aspettare che i suoi piedini mi prendano a calci nella schiena”.

Si dice che non ci sia dolore più grande che perdere un figlio e quando ad andarsene è un bambino di soli due anni la tragedia è ancora più insopportabile. Mercedes non ha chiarito le cause della morte del suo piccolo. L’ipotesi più probabile è che il figlio soffrisse di una malformazione cardiaca congenita di cui nessuno si era accorto prima d’ora.

La stessa Mercedes White afferma che quanto successo a suo figlio è per lei inspiegabile, una perdita improvvisa: “Mio figlio – ha raccontato la donna in un comprensibile stato di choc – ha perso la vita questa mattina e non riesco davvero a capire perché”. Poi ha aggiunto: “Ha avuto una sorta di arresto cardiaco. Stavamo andando in ospedale e le cose sono andate sempre peggio”.

