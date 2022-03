Si chiamava Annaliese Backner vede era una bambina di 11 anni che viveva a Parachute, in Colorado. Parliamo al passato perché la piccola non c’è più, è morta in un modo orrendo davanti alla scuola che frequentava. L’11enne è stata investita e schiacciata da uno scuolabus giovedì scorso. La giovane studentessa si era preparata per andare a scuola, come ogni giorno. Ma non ci è mai arrivata. Secondo il report della polizia, la piccola Annaliese sarebbe inciampata mentre correva verso lo scuolabus, finendo poi schiacciata dalle ruote.

Le indagini, immediate, hanno dimostrato, in prima battuta, che la morte di Annaliese Backner è stata “un incidente”. Naturalmente gli inquirenti devono attendere i risultati dell’autopsia, per chiarire la dinamica, riporta il “The Sun”. La piccola Annaliese faceva la prima media. La scuola a riguardo ha diramato una nota: “Oggi è un giorno triste per il distretto scolastico della contea di Garfield: triste per le nostre scuole, triste per la nostra comunità e triste per le nostre famiglie”.

E ancora la scuola di Annaliese Backner: “L’indagine è ancora in corso e il Distretto 16 sta collaborando pienamente con tutte le autorità che si stanno occupando del caso. Al momento non rilasceremo ulteriori informazioni. La scuola si impegna a supportare la famiglia della famiglia, tutti gli studenti e il personale scolastico, sconvolti da questa tragedia”.





Annaliese Backner, le indagini della polizia

Nel frattempo, il dipartimento di polizia della città di Parachute ha fatto sapere che Annaliese Backner è inciampata mentre correva per prendere il suo scuolabus. Secondo quanto riferito, è poi caduta sotto le ruote dell’autobus in movimento. I suoi genitori hanno chiesto che la sua foto e la sua identità fossero rese pubbliche, proprio per ricordarla e per scongiurare che un fatto del genere non capiti mai più.

Il medico legale della contea di Garfield ha detto che Annaliese Backner è stata dichiarata morta sul posto dai primi soccorritori giunti sul posto. Lo stesso medico legale ha dichiarato nel corso delle giornate successive, che un rapporto finale dell’autopsia sarà pubblicato entro le prossime settimane.