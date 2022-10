Un incontro reso possibile attraverso i social. La storia commuove l’Italia. Anna riesce a incontrare Shana: “Nel mio petto batte il cuore di suo fratello Davide”. Sono queste le parole della donna che nella foto appare sorridente e commossa nel momento in cui è riuscita a incontrare Shana dopo 9 anni di attesa.

Anna e Shana si incontrano dopo 9 anni. A spiegare la storia del loro incontro, le parole di Shana: “Davide morì a 20 anni il 19 marzo del 2013 per un incidente stradale. Quando ci chiesero se acconsentivamo alla donazione degli organi, ho pensato che non potevamo tirarci indietro, e che forse quello era l’unico modo per sopravvivere al dolore”.

E quel cuore è giunto proprio a una ragazza di nome Anna, all’epoca 17enne: “Ho avuto una diagnosi di sarcoma dell’osso a 9 anni”, racconta Anna: “La tanta chemioterapia mi portò uno scompenso cardiaco che peggiorò improvvisamente portando i medici dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, di fronte all’urgenza di un trapianto”.

Così il nome di Anna venne inserito in una lista di attesa: “Mi misero in lista d’attesa il 19 marzo e lo stesso giorno ci dissero che avevo una chance. Così cominciò la mia nuova vita”. Quel cuore, che ha permesso ad Anna di tornare a vedere la luce, era proprio del fratello di Shana.

E oggi Anna e Shana finalmente si possono abbracciare e guardare commosse: “speravo di conoscere la persona che aveva ricevuto il cuore di mio fratello, quindi ho provato a cercarla su Facebook, con un post ricondiviso 65mila volte”, spiega Shana.

“Avevo perso le speranze quando il 19 marzo 2022 ho ricevuto una chiamata”. La chiamata era quella tanto attesa: Anna. “Ora la vita – conclude Anna – ci ha fatto incontrare perché entrambe eravamo pronte”, E Shana: “Adesso mi sento anche pronta a parlarne perché ho capito che l’unico modo per gestire il dolore della perdita è raccontare il valore del Dono”.