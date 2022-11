Anastasia Pokreshchuk è una modella ucraina ed è la donna con gli zigomi più grandi del mondo. Anni fa non era così e dopo diversi interventi di chirurgia estetica è arrivata ad avere un volto completamente trasformato. ovviamente il suo aspetto è stato oggetto di molte critiche, ma lei si è detta felice di vedersi così.

“Dopo aver fatto le iniezioni e aver visto i cambiamenti nelle mie guance, mi sono innamorata. Capisco che sembrano strani per le altre persone, ma io sono felice cos'”, ha detto Anastasia Pokreshchuk parlando del suo nuovo aspetto.

Anastasia Pokreshchuk, modella con gli zigomi enormi: come era

In un’intervista Anastasia Pokreshchuk ha parlato del suo passato e di come non si sentiva a suo agio con il suo aspetto naturale. “Mi vergognavo di tutto; la mia voce, il mio aspetto non mi piacevano. È stato davvero un duro lavoro. Penso di essere stata brutta prima”, ha detto la 33enne, svelando di aver ricevuto critiche anche dalla madre.

“Mia madre ha criticato il mio nuovo aspetto, ha detto che prima ero più bella ma adesso si è abituata al mio look esotico”, ha spiegato la modella. “I miei amici dicono che il mio nuovo aspetto è migliore perché prima sembravo un topo grigio”, ha ammesso tra le risate Anastasia Pokreshchuk, che prima degli interventi chirurgici era molto diversa.

Anastasia Pokreshchuk era totalmente diversa, al naturale, e irriconoscibile rispetto a quella che conosciamo oggi. Il suo aspetto è stata anche la sua fortuna, perché sui social è seguita da quasi 90mila follower. Tante le critiche sulle foto pubblicate dalla modella: “Torna alla tua vecchia faccia: eri molto più bella”, “Ma ti sei vista?”, “Sei un orrore”, Ma cosa ti è successo?”, si legge. Ma alla 33enne delle critiche non si interessa e oggi è felice con il suo nuovo aspetto.