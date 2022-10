Amputati quattro arti per una sepsi. È la triste storia di Sadie Kemp, di Peterborough, Cambridgeshire, in Inghilterra, giovane a cui i medici hanno dovuto amputare le mani ed entrambe le gambe sotto il ginocchio a causa di una necrosi dovuta da una gravissima sepsi, un’infezione generalizzata che può interessare uno o più organi e che può arrivare a comprometterne la funzionalità.

Spesso la sepsi è dovuta al passaggio nel circolo sanguigno di microrganismi che provengono da altre sedi colpite da infezioni. Sadie Kemp ha rischiato di perdere la vita e lasciare da soli i suoi due figli e il marito, ma grazie ai medici e alla sua grande forza di volontà, dopo oltre cento giorni in ospedale, è riuscita a sopravvivere. La donna ha raccontato il suo incubo sui social dove ha scritto: “Ringrazio i miei figli, mi hanno dato la forza per andare avanti”.

Amputati quattro arti per una sepsi: la storia di Sadie Kemp

I problemi sono iniziatati a Natale del 2021, quando la donna era andata in ospedale per un forte dolore alla schiena. I medici avevano pensato a un disturbo dei reni e l’avevano rimandata a casa ritenendo che la situazione non fosse grave, ma qualche giorno dopo si sono presentati nuovi problemi e dolori. Sadie è tornata in ospedale e a questo punto i medici hanno fatto una diagnosi terribile: choc settico causato da un calcolo renale.

Lo choc settico costituisce la più importante e temibile complicanza della sepsi, ossia della risposta infiammatoria che l’intero organismo produce in presenza di batteri nel sangue (batteriemia) causando spesso disfunzioni o insufficienza degli organi vitali. A questo punto la situazione era gravissima e i medici hanno provveduto al ricovero d’urgenza della donna con una cura mirata e salvavita. Purtroppo i medici hanno dovuto procedere all’amputazione degli arti ormai in necrosi.

Amputati quattro arti per una sepsi – Non solo l’amputazione degli arti, la donna è entrata in coma ed è stata in ospedale per 103 giorni. Fortunatamente oggi si è ripresa e dal suo canale TikTok ha voluto raccontare il suo calvario. Tantissimi interventi chirurgici e tanta forza di volontà. Oggi Sadie si sente un ‘miracolo’ e ha deciso di parlare della sua esperienza per dare un messaggio alle persone che soffrono e ai suoi due bambini.