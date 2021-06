Una scoperta choc quella che hanno fatto alcuni motociclisti di Jharkhand, uno stato dell’India orientale, quando hanno intravisto passeggiare una misteriosa figura sul ciglio della strada. “È un alieno, non c’è dubbio”, hanno iniziato ad urlare tra di loro, sfrecciando vicino alla strana sagoma. Il video è stato condiviso da uno dei due centauri ed è subito diventato virare sul web, raggiungendo in poche ore centinaia di migliaia di visualizzazioni. Secondo quanto affermato dai motociclisti, la curiosa figura aveva tutto l’aspetto di un alieno, degno di un episodio della celebre serie tv americana X-Files.

Ma forse più che il programma di misteri, potrebbe essere al massimo una puntata dei Simpsons: quella in cui il Signor Burns viene scambiato per un alieno. Anche nel video, come nel cartone, siamo in su una strada scarsamente illuminata. I centauri si avvicinano quindi alla figura non meglio identificata che, colpita dai fari delle moto, si gira per un istante a guardare i due uomini increduli, prima di proseguire il suo cammino.

Naturalmente nei commenti da tutto il mondo si sono subito scatenate strane teorie, qualcuno avanzava l’ipotesi che si trattasse di un fantasma, altri invece, appunto, di un alieno. Secondo quanto riportato da Newsweek, il presunto E.T. sarebbe in realtà una donna completamente nuda che vagava su un ponte del distretto di Hazaribagh.





Gli autori del filmato, hanno affermato al canale di notizie locale Jan Doot News di aver avvistato la donna (non un alieno) mentre viaggiava nella tratta che porta da Chakradharpur (una città nel distretto di West Singhbum del Jharkhand) a Seraikela (una città del distretto di Seraikela Kharsawan di Jharkhand). A poco è servito il “fact-checking”.

Neanche a dirlo, sul web sono infatti subito iniziati a fioccare commenti di chi si diceva convinto che la figura fosse una visita di un altro pianeta, o addirittura di una dimensione soprannaturale. “Non si tratta di un alieno, ma di una donna nuda che passeggia per l’autostrada”, ha scritto Arvind Chauhan, un giornalista del The Times of India che, in un articolo ha cercato di smontare la teoria mistica. Ma secondo voi a chi hanno voluto credere?