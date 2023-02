“Era il nostro angelo”. Il crudele destino si abbatte su Alice, 4 anni: aggredita e uccisa dal cane di famiglia

Uccisa dal cane di famiglia mentre giocava in giardino. Così è morta Alice Stones, quattro anni, residente con i genitori a Broadlands, Netherfield, Milton Keynes, in Inghilterra. L’animale, un bulldog americano, è stato abbattuto dalla polizia martedì sera dopo che gli agenti sono stati chiamati dai soccorsi intervenuti nella casa dopo l’aggressione.

La famiglia di Alice Stones aveva preso il cane da poche settimane. Purtroppo, mentre giocava in giardino, la bambina è stata attaccata dal cane e uccisa. A niente sono valsi i tentativi dei genitori di fermare il cane, poi portato via dagli agenti specializzati e abbattuto. La casa è rimasta chiusa, con una tenda forense nel giardino sul retro e un agente in uniforme e un furgone della polizia contrassegnato nella parte anteriore della proprietà.

Alice Stones, uccisa a quattro anni dal cane di famiglia

Il sovrintendente Marc Tarbit ha dichiarato: “La famiglia di Alice Stones è supportata da agenti appositamente formati e chiediamo che la loro privacy sia rispettata. È attualmente in corso un’indagine per comprendere appieno le circostanze, ma al momento riteniamo che si tratti di un incidente tragico e isolato e che non vi sia alcuna minaccia per la comunità in generale”.

Tarbit, il comandante dell’area di polizia locale di Milton Keynes, ha affermato che nessun altro è rimasto ferito. “L’incidente ha scioccato e sconvolto i vicini di casa della famiglia, che in queste ore stanno rendendo omaggio ad Alice Stones con peluche, messaggi e fuori lasciati fuori dalla casa”. “Alice!! Vola in alto con gli angeli piccolina. A tutta la comunità mancherà il tuo sorriso. I nostri pensieri vanno a tutta la famiglia, in particolare a sua madre”, si legge in un biglietto.

La vicina Rita Matthews, 36 anni, ha detto che vedeva spesso Alice Stones mentre andava a scuola con la madre: “Teneva sempre la mano della sua mamma sulla via del ritorno”, ha detto. “È così triste che non rivedremo più la bambina e prego che la mamma e il padre possano recuperare le forze”. Ha detto che Alice era una “bambina felice, molto felice”.