Incendi nell’isola e paura per le centinaia di persone che hanno dovuto abbandonare la zona di fretta e furia con barche intervenute per mettere in salvo turisti e residenti. I soccorritori hanno effettuato “la più grande evacuazione mai effettuata nel Paese. È andato tutto bene. Tutti, soprattutto i turisti, hanno seguito gli ordini”, ha sottolineato la portavoce della polizia parlano della situazione dei giorni scorsi.

Sono settimane, infatti, che il Paese si trova in balia delle fiamme e del fumo. nei giorni scorsi oltre 200 vigili del fuoco con 39 mezzi hanno lavorato per fronteggiare le fiamme. Sul posto sono dovuti intervenire altre squadre di vigili del fuoco con autobotti e due C-130 decollati da Elefsina.

Incendi in Grecia, brucia anche Corfù: 17 villaggi evacuati

“Un’importante operazione antincendio europea è in corso in tutta la Grecia”, ha annunciato il portavoce Ue per la gestione delle crisi, Balazs Ujvari. “Oltre 100 vigili del fuoco e veicoli antincendio e tre aerei sono schierati tramite il meccanismo di protezione civile dell’Ue a Rodi”. Circolano intanto sulla rete i video dell’incendio che ha colpito l’isola.

Spaventosa la situazione a Kiotari, dove i residenti hanno cercato di aiutare a spegnere le fiamme con gli estintori. La notte scorsa sono state evacuate le zone di Massari, Malonas e Haraki. Ma è sempre più tragica la situazione degli incendi in Grecia. I vigili del fuoco stanno lottando per contenere ben 82 roghi in tutto il paese, 64 dei quali sono iniziati domenica 23 luglio.

Oltre al vasto incendio che sta devastando l’isola di Rodi, che ha costretto alla fuga 30.000 persone, le fiamme sono divampate anche sull’isola di Corfù. Anche qui la situazione è drammatica. A causa dei roghi sono stati evacuati 17 villaggi e la Guardia costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia di Nisaki. Il vicegovernatore della Grecia centrale Giorgos Kelaiditis, che si trovava vicino a uno dei villaggi, ha dichiarato all’agenzia statale Ana-Mpa che la situazione è molto difficile soprattutto a causa del forte vento.

“Il fuoco può essere a 2 km di distanza, ma il vento è forte, il fumo denso e l’aria è difficile da respirare”, ha detto Giorgos Kelaiditis all’agenzia statale Ana-Mpa. l sindaco della zona nord dell’isola di Corfù Giorgos Mahimaris ha dichiarato che gli incendi sono di origine dolosa poiché le fiamme sono divampate contemporaneamente in tre diversi luoghi alle pendici del monte Pantokratoras.