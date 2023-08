Agosto uguale vacanze. E quindi autostrade, stazioni e aeroporti pieni di gente. Milioni di persone pronte a partire per le agognate ferie. Mare, montagna, città d’arte, metropoli oltreoceano e spiagge lontanissime. Tanti in questo periodo si mettono in viaggio per staccare la spina e liberarsi dello stress accumulato durante l’anno. Ma possono capitare degli inconvenienti che, per quanto spiacevoli, non si possono arginare. Ed è quello che è successo alla ragazza protagonista del video che trovate poco sotto e che è diventato presto virale.

Non è dato da sapere in quale aeroporto si trovi o quale destinazione avrebbe dovuto raggiungere una volta salita a bordo, fatto sta che quel volo non ha potuto prenderlo e, è proprio il caso di dirlo, ha avuto una reazione choc davanti agli altri passeggeri. Il filmato, come ha scritto qualcuno, mostra la “trasformazione da donna a protagonista de L’esorcista”.

“Ma chi è, l’esorcista?”: la reazione choc in aeroporto

Cosa è successo. A quanto pare alla ragazza che vedete anche nelle foto è stato improvvisamente cancellato il volo e no, come avrete capito, non ha preso bene la notizia. Appena fatta la scoperta, la giovane passeggera ha iniziato a urlare togliendosi di dosso la giacca jeans.

Poi, senza smettere di gridare, tra lo stupore degli altri passeggeri, ha iniziato a inarcare la schiena all’indietro per poi gettarsi a terra disperata. Gesti, questi, che a molti utenti dei social hanno ricordato lo ‘stile’ della protagonista de “L’esorcista”. Non paga, quando sembrava si fosse calmata ha ripreso a urlare.

Woman has her flight cancelled and goes literally insane pic.twitter.com/goBYgKl980 — Censored Men (@CensoredMen) August 6, 2023

Il video sta girando moltissimo su Twitter e TikTok e naturalmente ha suscitato una marea di reazioni diverse. C’è chi dice di comprenderla e coglie l’occasione per attaccare le compagnie aeree che sempre più spesso disagi e chi scherza: “Danza contemporanea” e “L’evoluzione della ragazza dell’esorcista”, commentano.