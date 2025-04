Un’altra tragedia nei cieli. Nelle ultime ore un elicottero si è schiantato in circostanze ancora da chiarire, causando la morte di tutti i passeggeri a bordo. Le operazioni di soccorso e di identificazione sono ancora in corso, ma una scoperta emersa tra le vittime ha lasciato tutti senza parole. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 10 aprile nel cuore di Manhattan, a New York.

Oltre al pilota sono morte le altri cinque persone a bordo che componevano una famiglia: Agustin Escobar, la moglie Mercè Camprubí Montal e i loro tre figli di 4, 5 e 11 anni. L’uomo era amministratore delegato di Siemens Spagna. E purtroppo anche nella mattinata di oggi, venerdì 11 aprile, c’è stata una tragedia aerea.

Altro incidente aereo: ci sono vittime. Il video subito dopo il disastro

Nella mattinata di venerdì 11 aprile un piccolo aereo si è schiantato lungo una strada trafficata subito fuori l’aeroporto di Boca Raton, in Florida. Il velivolo si è trasformato in una palla di fuoco. Sull’asfalto sono rimasti detriti e auto incendiate. A riferirlo è stata la Cnn che ha citato fonti della polizia. Purtroppo ci sono vittime, anche se non è ancora chiaro il numero.

Un testimone ha condiviso un video che mostra la strada dove l’aereo si è abbattuto subito dopo l’incidente. Si parla di “numerose persone a bordo”. Secondo le prime notizie giunte i morti sarebbero almeno tre. I dati di FlightRadar 24 riportano che l’aereo era un Cessna 310, un piccolo velivolo bimotore. Il mezzo avrebbe colpito un’auto spingendola sui binari della ferrovia durante l’impatto al suolo.

JUST IN: Small plane crashes in Boca Raton, Florida. Reports of casualties pic.twitter.com/NHn7gp7Hm7 — BNO News (@BNONews) April 11, 2025

Lo schianto del velivolo è avvenuto nella zona di Military Trail e Glades Road, non lontano dall’aeroporto di Boca Raton dove l’aereo sarebbe decollato poco prima. Immediati i soccorsi, le strade sono state chiuse mentre i vigili del fuoco hanno spento l’incendio. A quanto pare l’aereo avrebbe avuto problemi meccanici e sarebbe rimasto in volo solo per 20 minuti.

