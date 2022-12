Almeno 36 persone sono rimaste ferite, di cui 11 gravemente, domenica dopo che un aereo ha colpito una forte turbolenza circa 30 minuti prima dell’atterraggio. 36 persone, tra cui un bambino di 14 mesi e tre membri dell’equipaggio, sono rimaste ferite. Di queste, 11 persone, tra cui un adolescente, sono state ricoverate in ospedale con ferite gravi.

Altri nove sono stati ricoverati in condizioni stabili. I paramedici e i tecnici medici intervenuti subito dopo l’atterraggio hanno curato i passeggeri per un lungo elenco di lesioni, tra cui gravi ferite alla testa, tagli, contusioni e perdita di coscienza. L’aereo trasportava 278 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio. Intervistato da un giornale locale, un passeggero dell’aereo ha detto che la turbolenza ha colpito senza alcun preavviso. Sua madre si era appena seduta quando è avvenuto l’incidente e non aveva avuto la possibilità di allacciarsi la cintura di sicurezza. “È volata in alto e ha colpito il soffitto”, ha detto ancora.

Aereo diretto a Honolulu colpisce turbolenza: 36 feriti

Il volo Hawaiian Airlines, decollato da Phoenix e diretto a Honolulu, è atterrato all’aeroporto internazionale Daniel K. Inouye di Honolulu verso le 11:00 ora locale. Il personale medico ha fornito assistenza ai passeggeri e ai membri dell’equipaggio feriti. Jon Snook, vicepresidente esecutivo e direttore operativo di Hawaiian Air, ha detto ai giornalisti che “queste sacche d’aria che ha colpito l’aereo si verificano senza preavviso. È raro avere quel livello di estrema turbolenza. È stato un caso molto estremo di turbolenza a mezz’aria”, ha detto Snook. “Siamo molto grati che l’entità delle lesioni non sia stata critica. Sarebbe potuta andare peggio”, ha spiegato ancora.

Jazmin Bitanga ha raccontato di aver visto persone volare e sbattere la testa sulle cappelliere: “Mi sono voltato e c’erano un paio di persone che sanguinavano. Intorno a me c’era gente che piangeva”. A seguito dell’incidente, sono state attivate le procedure di emergenza e dozzine di vigili del fuoco, paramedici e la squadra antincendio di soccorso aereo sono intervenute al Gate 10A.

Dei feriti, 20 persone sono state portate al pronto soccorso. Undici erano in gravi condizioni e nove erano in condizioni stabili, ha detto il direttore dell’EMS di Honolulu, il dott. Jim Ireland. Otto ambulanze sono intervenute per trasportare le persone negli ospedali mentre un autobus urbano è stato utilizzato per trasportare gli altri.

SEVERE TURBULENCE ROCKS HAWAII FLIGHT: More than a dozen passengers were rushed to the hospital after their flight was forced to make an emergency landing in Honolulu. ABC’s Derricke Dennis has more. pic.twitter.com/jly6oC75Ke — ABC World News Now (@abcWNN) December 19, 2022

NEW: Multiple passengers on a Hawaiian Airlines flight injured and many taken to emergency rooms, after the plane encountered severe turbulence on a flight from Phoenix to Honolulupic.twitter.com/eJjeqEk7vN — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 19, 2022

“Anche se inizialmente pensavamo che ci fossero alcuni pazienti con ferite gravi, dopo un’ulteriore valutazione si è scoperto che non erano così gravemente feriti, il che è stato fantastico”, ha detto Ireland. “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con tutti loro e le loro famiglie”. Il servizio meteorologico nazionale ha affermato che la forte turbolenza che ha colpito l’aereo si è verificata a circa 36.000 piedi.