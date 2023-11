Paura su un volo durante la fase di decollo. No, non si è trattato di un attentato terroristico anche se il ricordo delle immagini dell’11 settembre è ancora tristemente vivo. Stavolta si è trattato del gesto di un uomo che all’improvviso si è avvicinato al portellone, lo ha aperto e si è gettato di sotto gettando nel panico tutti i passeggeri dell’aereo. Subito dopo tutti sono usciti e il volo è stato rinviato.

Le immagini dell’episodio sono state riprese col telefonino da un altro passeggero testimone dell’accaduto. Il protagonista di questa assurda vicenda è stato poi fermato dal personale, bloccato a terra e trattenuto fino all’arrivo degli agenti di polizia. Successivamente l’uomo è stato trasportato in un ospedale per valutare le sue condizioni: si suppone che il soggetto soffra di disturbi mentali.

Il video dell’uomo che si è gettato dall’aereo in fase di decollo

L’incredibile episodio è avvenuto la sera di domenica 26 novembre su un aereo che stava decollando dall’aeroporto di New Orleans in Louisiana. L’aereo della Southwest Airlines era ancora fermo in attesa del decollo quando l’uomo di 38 anni si è alzato, ha raggiunto il portellone di emergenza e lo ha aperto per poi buttarsi. Un gesto che ha immediatamente gettato nel panico gli altri passeggeri che si sono subito alzati e hanno lasciato il velivolo nella confusione generale.

Erano le 19:40 quando all’aeroporto internazionale Louis Armstrong un passeggero si è reso conto che due persone stavano litigando dall’altra parte dell’aereo. Ha così deciso di riprendere la scena, ma non immaginava che di lì a poco un uomo avrebbe aperto il portellone di emergenza per poi lanciarsi dall’aereo.

Zed, questo il nome dell'uomo che ha ripreso la scena, ha dichiarato: "Ero atterrito". Nell'inquadratura successiva si vede il 38enne fermato a terra dagli addetti dell'aeroporto.

Zed, questo il nome dell’uomo che ha ripreso la scena, ha dichiarato: “Ero atterrito“. Nell’inquadratura successiva si vede il 38enne fermato a terra dagli addetti dell’aeroporto. Secondo quanto dichiarato dall’ufficio dello sceriffo l’uomo, in uno stato mentale alterato, sembrava “non essere consapevole di dove si trovasse”. L’individuo successivamente “è stato trasportato in un ospedale locale per essere valutato. Gli agenti credono soffra di problemi legati alla salute mentale”.

