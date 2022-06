Era il 30 aprile quando la 36enne Adeline Vining trova un vestito della nonna e fa un video su TikTok con questo Dior. La giovane ha raccontato che all’epoca non aveva idea che un vestito che si trovava in una valigia nella sua soffitta da 25 anni avrebbe raccolto 7,5 milioni di visualizzazioni e oltre 8.000 commenti sui social media. Ma cosa è successo poi? Tutta queste visualizzazioni sui social, hanno collegato Vining a uno storico della moda e banditore che l’ha aiutata a capire il valore del pezzo vintage Dior.

Nel video si racconta la storia di come Adeline Vining trova un vestito della nonna, un Dior nero carbone, seta e velluto. Quando suo nonno è morto qualche decennio fa, sua madre ha visitato la sua tenuta in Francia e le ha riportato l’abito. Essendo lei l’unica nipote a cui l’abito si sarebbe adattato, l’ha tenuto. Poi l’abito è finito nel dimenticatoio e per 25 anni è rimasto chiuso in soffitta. “Non potendo più incontrare mia nonna, volevo saperne di più su di lei attraverso il vestito. Ho contattato Dior circa 12 anni fa, ma non sono stati di grande aiuto”.





Adeline Vining trova un vestito della nonna: fa un video e scopre quanto vale

A quel punto alcuni utenti hanno taggato storici della moda nella speranza che potessero essere d’aiuto. Uno era Henry Wilkinson , con sede a Londra , specializzato nella ricerca e nel restauro della moda vintage. Ha visto il video e ha detto a Insider che, in base alla tipografia sull’etichetta, ha stimato che fosse uno dei primi pezzi di Christian Dior.

Ha detto: “La silhouette a clessidra ricordava il suo rivoluzionario ‘New Look’ iniziato nel 1947”, ha detto Wilkinson, aggiungendo che il bordo a zig-zag dell’abito vintage senza spalline di Vining lo ha aiutato a concludere che il capo proveniva dalla collezione autunno/inverno 1949 di Dior, quando l’abbigliamento era ancora disegnato dallo stesso fondatore.

La ragazza ha poi raccontato: “Henry mi ha incoraggiato a valorizzare il vestito di mia nonna e mi ha messo in contatto con Kerry Taylor Auctions a Londra”, ha detto. Kerry Taylor ha detto a Insider che nelle sue condizioni attuali l’abito valeva tra £ 30.000 e £ 35.000 (circa 40mila euro). “Questo mi ha completamente sbalordito”, ha concluso la ragazza.

