Una giovane 23enne di nome Linda Andrade è diventata molto famosa sui social grazie alla condivisione di video assieme a suo marito Ricky Andrade. Parliamo di un milionario, commerciante di Forex e criptovalute di Dubai, con il quale si è sposata a soli 19 anni. Il suo account Tik Tok prende il nome di ‘Original Dubai Housewife’ e conta intorno ai 530.000 follower. Ultimamente ha pubblicato dei video di lamentele che hanno ricevuto milioni di visualizzazioni.

Linda Andrade ha creato un format intitolato: “Le cose peggiori di stare con un milionario“. Nei video in questione si lamenta appunto degli aspetti negativi dell’essere sposata con un magnate del Medio Oriente. Ovviamente tutto questo ha suscitato caos tra gli utenti, i quali hanno fatto subito partire una marea di commenti negativi. Sono in molti a dire ironicamente di desiderare gli stessi problemi della ragazza ed in particolare un follower afferma: “Almeno voi non dovete lavorare così tanto perché siete milionari”.

Linda Andrade si lamenta di essere sposata con un milionario: scoppiano le polemiche

La giovane donna non ha però sempre avuto una vita sfarzosa. Difatti Linda Andrade è cresciuta negli Stati Uniti in un appartamento composto da una sola camera da letto, condivisa con altri sei membri della famiglia. La sua vita è dunque decisamente cambiata da quando ha incontrato il milionario Ricky. Tra la confessioni fatte nei suoi video, lei ha spesso dichiarato di avere costantemente paura di essere derubata o che qualche altra donna possa portarle via il ricco marito.

Ciò che ha più smosso il web riguarda però un elenco di lamentele alquanto assurde. La Andrade ha infatti affermato di essere stanca di non poter mai guidare e di essere sempre viziata dal marito, il quale le regala continuamente vestiti solo di marca e che la fa mangiare ‘troppo’. Linda ha poi anche affermato su Ricky: “Lui compra solo oro a 24 carati e ogni volta litighiamo”. Secondo le sue riprese sarebbe anche esausta di viaggiare sempre in prima classe e di non avere mai un budget a sua disposizione.

In tutto questo è la stessa Linda a mostrare nei suoi video i tanti sfarzi appartenenti alla loro vita. Ad esempio si riprende mentre indossa abiti elegantissimi e firmati, accompagnati da gioielli, come per esempio un’elaborata collana d’oro che spesso indossa. Sfoggia anche la sua immensa collezione di scarpe e in un video in particolare ha mostrato il marito che si diverte su una moto d’acqua.