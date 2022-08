81enne arrestata in aeroporto. Incredibile storia di una donna danese di 81 anni in viaggio dall’Africa al Canada e finita in manette nello scalo di Varsavia, in Polonia, dopo essere stata fermata dalla polizia durante dei controlli.

Come riportano i quotidiani locali, i funzionari della dogana dell’aeroporto Frederic Chopin hanno deciso di controllare il bagaglio della donna dopo essere diventati sospettosi del suo itinerario e del suo comportamento fortemente a disagio. La donna è stata fermata e durante i controlli la polizia è rimasta sbalordita alla vista di quanto trovato all’interno della valigia.





81enne arrestata in aeroporto, era un corriere della droga

Pacchetti con 5 chilogrammi (11 libbre) di eroina sono stati scoperti sotto un falso fondo della valigia. La donna è stata arrestata con l’accusa di possesso illegale di eroina per un valore di oltre 500mila euro. È quanto riportato da funzionari polacchi venerdì scorso. Non è certo la prima volta che capita che una donna di una certa età venga arrestata con l’accusa di spaccio di droga.

Qualche anno fa fece scandalo la notizia di una coppia di anziani che facevano i corrieri della droga sulle navi di lusso. Sue e Roger Clarke – 72 anni lui, 70 lei – arrivavano a fare anche sei crociere di lusso l’anno. Ma sfruttavano i viaggi in crociera per trasportare e consegnare ingenti quantità di droga, da una parte all’altra del mondo.

Il tenore di vita decisamente troppo alto ha portato gli inquirenti a indagare sulla coppia di anziani per poi scoprire che quelle vacanze da sogno erano solo una copertura. La polizia ha ha ricostruito la vita della coppia di anziani scoprendo che nascondevano la droga nei bagagli (marijuana e cocaina), si imbarcavano per le crociere di lusso e poi consegnavano la partita all’arrivo.

