“Mai nessuno come loro”. Sembra una normale coppia di anziani: lui 102 e lei 100 anni. Ma ecco cosa ‘nascondono’

“Non ci sono più i matrimoni di una volta”. “I giovani di oggi non sono più disposti a fare sacrifici per stare insieme”. “Ci si lascia alle prime difficoltà”. Quante volte avete sentito pronunciare frasi come queste? Tante. Beh, forse non sono solo luoghi comuni. Basta dare uno sguardo ai dati Istat per rendersene conto: “Nel 2019 sono stati celebrati in Italia 184.088 matrimoni, 11.690 in meno rispetto all’anno precedente (-6,0%). Il calo riguarda soprattutto i primi matrimoni.

Scendono anche le seconde nozze o successive (-2,5%) ma aumenta la loro incidenza sul totale: ogni 5 celebrazioni almeno uno sposo è alle seconde nozze”. Forse anche per questo le coppie che riescono a stare insieme per tanti anni sono guardate con un misto di invidia, ma anche di romanticismo. Per la serie “l’amore è eterno finché dura, ma qualcuno lo fa durare sul serio”. Come Ron e Joyce Bond, i coniugi più longevi del mondo.

Lui 102 e lei 100 anni, vivono allo Shenley Wood Retirement Village di Milton Keynes, e sono sposati dal 4 gennaio 1941. La loro figlia Eileen ha detto: “Si diceva che al momento del loro matrimonio non sarebbe durato a lungo. Quanto si è sbagliato la gente?”. L’anno scorso, la coppia ha ricevuto congratulazioni scritte dalla regina per aver raggiunto il loro anniversario. Ron, di Blaina a Blaenau Gwent, e Joyce, nata a Bow Brickhill, Milton Keynes, si sono incontrati a Bletchley e si sono sposati all’ufficio del registro di Newport Pagnell.





La coppia concorda sul fatto che per loro è stato amore a prima vista e che ci sia sempre complicità. “Non ci saremmo mai aspettati di raggiungere gli 81 anni di matrimonio. Sappiamo di essere molto fortunati ad aver raggiunto questo straordinario obiettivo. È fantastico”. Il signor Bond ha detto: “A volte la vita è dura, ma ci lavoriamo insieme. Ci prendiamo cura anche l’uno dell’altro”.

Prima di loro Julio Cesar Mora Tapia e Waldramina Maclovia Quinteros, sposati il 7 febbraio 1941 presso la chiesa di El Belen, la più antica della capitale dell’Ecuador Quito. I due si sono conosciuti quando lei, durante le vacanze da scuola, fece visita alla sorella che viveva nello stesso stabile di Julio. Prima divennero amici e alla fine marito e moglie. La coppia ha festeggiato 80 anni di matrimonio, ma il 20 ottobre scorso la morte ha bussato alla loro porta e si è portata via, all’età di 110 anni, Julio.