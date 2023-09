Orrore in una casa, dove la polizia ha trovato i cadaveri di tre bambini. I resti di tre neonati sono stati ritrovati nel seminterrato della casa dove presumibilmente un padre e una figlia vivevano insieme una relazione incestuosa. La segnalazione è arrivata ai servizi segreti dopo che un collega della ventenne, che a lavoro aveva nascosto la gravidanza, ha letto un messaggio che la ragazza ha inviato al padre. Ora la 20enne e il padre rischiano l’ergastolo per omicidio e incesto.

Piotr Gierasik, 54 anni, e Paulina Gierasik, 20 anni, sono stati arrestati dopo che i resti dei bambini sono stati scoperti in tombe poco profonde e avvolti in sacchetti di plastica nella proprietà nel villaggio di Czerniki, nel nord della Polonia. I primi due bambini sono stati ritrovati venerdì, ma sabato ulteriori indagini hanno rivelato un terzo corpo in “avanzato stato di decomposizione“.

Mariusz Duszyński dell’ufficio del procuratore distrettuale di Danzica ha dichiarato: “La donna è stata accusata di omicidio e di avere una relazione incestuosa con suo padre“. “L’uomo è stato accusato di tre omicidi, di incesto con la figlia di 20 anni e di aver avuto rapporti incestuosi anche con un’altra figlia”. Secondo l’accusa, due dei bambini assassinati erano nati dalla relazione con la ventenne, mentre il terzo è nato da un rapporto con l’altra figlia, che però sarebbe stata violentata.

La triste scoperta è arrivata dopo che la polizia ha ricevuto una soffiata dai servizi sociali. Trasferitosi nel villaggio circa 15 anni fa, Piotr ha perso la moglie e ha cresciuto i figli, circa una decina, da solo. “Non c’era traccia che bevesse. Portava i bambini a fare passeggiate o nella foresta a raccogliere funghi. Solo gente comune. Chi avrebbe mai pensato che simili abomini esistessero nella loro casa?”, ha detto una vicina di casa sconvolta dopo aver appreso la notizia.

I colleghi della pasticceria dove Paulina lavorava hanno iniziato a sospettare che fosse incinta dopo che aveva iniziato a indossare abiti larghi e larghi e hanno capito che aveva partorito quando è rientrata visibilmente dimagrita. “Quando è tornata presto dalle vacanze il cambiamento era visibile. Era molto più magra, più debole e costantemente stanca. Quando le abbiamo chiesto della bambina, lei si è finta sorpresa e ha negato”, ha detto il collega che poi ha fatto la segnalazione ai servizi sociali.