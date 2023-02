Sembra un’assurdità ma in fondo è una storia vera. Parliamo di Hunter Nelson, una ragazza 21enne del Kentucky (Usa) che di professione fa l’influencer su TikTok. La sua storia è unica: si è ritrovata a 21 anni ad essere madre di una ragazza di 15. Proprio così, avete letto bene. Ma come potrete facilmente immaginare è impensabile che l’abbia partorita a 7 anni. Infatti la “figlia” in realtà sarebbe la sorella.

È lei stessa a raccontare il tutto sul social network cinese e a collezionare oltre 8 milioni di visualizzazioni: “Io che guido lungo la strada mi rendo conto di avere 21 anni e una figlia quindicenne. Nessun altro genitore o membro dello staff del suo [liceo] mi prenderà sul serio. Riesco già a sentire le persone che mi chiedono in che classe sono quando vado ai suoi eventi. Come posso insegnarle a guidare quando riesco a malapena a scendere in strada?”.

Ha 21 anni ed è mamma di una ragazza di 15

Hunter si sta sfogando su Tik Tok su alcuni comportamenti che le sono stati riservati a scuola, quando si ritrova a parlare con i professori della figlia 15enne. Naturalmente la ragazza viene scambiata per una studente e non di certo come un referente genitoriale. Naturalmente la domanda che tutti le fanno è una soltanto: “Avevi sei anni quando hai avuto un bambino?”.

Oppure: “Questo video fa sembrare che tu abbia avuto un figlio all’età di 6 anni, è quello che volevi che sembrasse?”. È la ragazza naturalmente a rispondere: “Non ho avuto un bambino quando avevo 6 anni. Recentemente ho chiesto la tutela di mia sorella… ho sentito che il modo migliore per mantenere mia sorella al sicuro, felice e per soddisfare tutti i suoi bisogni e desideri fosse farla venire a vivere con me”.

Il padre delle ragazze è morto nel 2015 e recentemente anche la madre di Gracie (la sua ex sorellastra, ora figlia) ha perso la vita. La piccola infatti rischiava di essere messa in affidamento dopo la morte di sua madre. A quel punto Nelson ha presentato una petizione ai tribunali per la tutela dell’adolescente e così è stato. Ora la ragazza è giuridicamente sua figlia, anche se hanno solo 6 anni di differenza.

