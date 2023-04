Sorprendente e ricca di interesse la storia d’amore, che sta tenendo banco da ormai 24 mesi. Iris Jones di 83 anni è sposata con un ragazzo molto più giovane di lei, parliamo di 46 anni di differenza. Alcuni credevano che non potesse mai funzionare una relazione del genere, invece hanno addirittura deciso due anni fa di unirsi in matrimonio e ora hanno festeggiato il loro anniversario. Tra l’altro, la loro love story è caratterizzata anche da dettagli molto bollenti per quanto concerne il lato sessuale.

L’anziana donna è entusiasta di essere legata al marito, che oggi ha 37 anni. Iris Jones di 83 anni è dunque sposata con questo ragazzo molto più giovane, ma non ci sono intoppi nella loro unione sentimentale. Attraverso un video caricato su Youtube dall’uomo, si è potuto assistere ad un momento più che romantico. Commossi migliaia e migliaia di utenti, molti dei quali si sono ricreduti e ora seguono questo rapporto con un certo interesse e anche con grandissima ammirazione.

Iris Jones, 83 anni, è sposata da 2 anni con un ragazzo molto più giovane

Nonostante la differenza di età sia più che notevole, Iris Jones a ben 83 anni è felicemente sposata con questo ragazzo che si chiama Mohamed. Spesso e volentieri pubblicano foto di coppia e lei in una recente intervista al Mirror ha esclamato sul sesso: “La mia posizione preferita è la pec***, Mohamed deve stare attento quando mi afferra perché mi strappa la pelle. La pelle delle mie gambe è molto sottile, quando si tratta di fare l’amore può essere doloroso e potrei finire al pronto soccorso. Ma abbiamo risolto e in quella posizione il rischio è ridotto”.

Tornando invece a parlare del video che ritrae l’anziana, originaria dell’Inghilterra, e il marito Mohamed Ahmed Ibriham sposato in Egitto, si può vedere l’83enne su un pullman. Lui è all’esterno del mezzo pubblico e ha dapprima formato un cuore sul vetro del finestrino e poi si sono dati un bel bacio dal vetro. Un momento molto intimo, che è stato condiviso con i loro fan su Youtube. E Iris fece sapere che il loro incontro avvenne, dopo una conoscenza resa possibile grazie al social network Facebook.

Sul noto social si erano sentiti 5 mesi, poi Iris Jones aveva preso l’importante decisione di lasciare l’Inghilterra e la città di Bristol per recarsi nella terra di origine di lui, l’Egitto e la capitale Il Cairo. A distanza di 2 anni sono ancora più affiatati di prima.