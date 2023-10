Mamma consente all’ex di frequentare la figlia di 12 anni e organizza festa quando la bambina resta incinta. Tutto si è scoperto quando la piccola e il ragazzo, Juan Miranda-Jara, si sono presentati all’ospedale per il parto. Subito il personale medico ha chiamato la polizia e la vicenda è venuta a galla. The Messenger riporta che il giovane era “emozionato” per la nascita del figlio e si vantava che presto sarebbe diventato padre.

Il clima surreale è stato così descritto dall’agente Danny Bean del dipartimento di polizia di Tulsa, Stati Uniti: “Sono entrati in ospedale come se fossero una coppia qualunque, al settimo cielo per il parto“. Quando il 24enne Juan Miranda-Jara è stato arrestato è rimasto sorpreso, non se l’aspettava. Alla polizia ha spiegato infatti che aveva una relazione con la bambina già dal 2020 e che la mamma di lei approvava il loro rapporto.

Leggi anche: “Sangue ovunque e brandelli di carne”. Orrore sui corpi di moglie e marito, tragedia in campeggio





La storia del 24enne e della bambina di 12 anni

Non solo la mamma della bambina, Desiree Castaneda, approvava la relazione della figlia, ma aveva anche organizzato una festa in occasione del parto. La polizia ha scoperto che la donna e il giovane di 24 anni avevano avuto una storia. Quando si sono lasciati la donna ha permesso all’uomo di frequentare la figlia nonostante la tenera età, ben al di sotto di quella consentita.

Il caso non è andato a processo perché Desiree Castaneda si è dichiarata colpevole di negligenza infantile e di concorso in abuso di minore, rinunciando ai propri diritti. Il giudice l’ha condannata a 15 anni di prigione. Al termine della pena la donna sarà registrata come molestatrice. Juan Miranda-Jara è stato invece condannato per violenza sessuale di primo grado a 20 anni di prigione. Anche lui sarà registrato come molestatore.

Il procuratore distrettuale, particolarmente colpito dalla vicenda, ha dichiarato: “I bambini dovrebbero poter contare sui genitori per essere protetti da persone cme Juan Miranda-Jara. Il fatto che Desiree Castaneda abbia permesso una cosa simile è spaventoso. Spero che la vittima riesca a lasciarsi questo tragico capitolo alle spalle”.

Violentata e uccisa a 5 anni. Choc per la morte della bimba: la mamma l’aveva cacciata di casa