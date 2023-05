12 tifosi morti allo stadio per la calca: schiacciati dalla ressa. È questo il tragico bilancio di quello che è accaduto durante un partita di calcio. Non è escluso che nelle prossime ore il numero dei decessi aumenterà visto che non pochi sono i feriti gravi che ora si trovano ricoverati negli ospedali di zona. Siamo in El Salvador, precisamente nella capitale dello stato dell’America centrale. Qui, durante la classica entrata allo stadio Cuscatlán, è successo l’impensabile. La ressa dei tifosi si è spinta così violentemente verso l’ingresso che almeno 12 persone sono rimaste incastrate e hanno perso la vita.

Era in atto una partita di campionato tra Alianza e Fas e per qualche motivo ancora da accertare, una calca di centinaia, forse migliaia di persone, ha iniziato a spingere. A renderlo noto, oltre alla stampa locale, è anche il il presidente Nayib Bukele su Twitter: “La Polizia Civile Nazionale e il Procuratore Generale della Repubblica svolgeranno un’indagine esaustiva sugli eventi accaduti nello stadio Cuscatlán”.





E ancora: “Verranno indagati tutti: squadre, dirigenti, stadio, biglietteria, lega, federazione, ecc. Chiunque siano i colpevoli, non rimarranno impuniti”. A prendere la parola più tardi è il direttore della Pnc Mauricio Arriaza: “In via preliminare abbiamo un bilancio di 12 vittime, nove delle quali sono qui allo stadio e altre tre, che ci sono state comunicate, si trovano in diversi ospedali. Il calcio salvadoregno è in lutto”.

La tragedia aveva inizialmente provocato la morte di nove persone. Come dicevamo, oltre alle persone che sono morte istantaneamente sul posto, diversi tifosi sono rimasti feriti e trasportati nei nosocomi più vicini. Qui, “almeno due dei quali in condizioni critiche”, ha aggiunto poco dopo la polizia. Le forze di sicurezza fanno presente che “le prime notizie parlano di una calca di tifosi che cercavano di entrare per assistere alla partita tra Alianza e FAS”.

🇸🇻 | URGENTE. TRAGEDIA EN EL SALVADOR:



▪️ 12 muertos

▪️ 500 atenciones de primeros auxilios

▪️ 100 personas trasladadas a tres centros hospitalarios pic.twitter.com/h6KYEY056V — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) May 21, 2023

🇸🇻 | URGENTE: Asciende a 12 la cifra de fallecidos en la estampida humana en el estadio Cuscatlán de El Salvador. pic.twitter.com/2JSmDkQgs7 — Última Hora Noticias (@UltimaHoraNo) May 21, 2023

Chiaramente la partita è stata sospesa e le squadre sanitarie sono entrate anche nel campo delle stadio per dare supporto a chiunque ne avesse bisogno. Sul posto chiaramente, oltre alle squadre si soccorritori, sono arrivati subito anche le Forze armate per supportare le cure di emergenza, secondo il Segretariato della Presidenza.

