Papà bis durante gli Europei di calcio 2020: il calciatore ha dato il lieto annuncio sul suo profilo Instagram. Poi, dopo aver visto la sua bambina, che è nata lo scorso 16 giugno, in piena competizione, è tornato in campo e festeggiato un’altra gioia: quella di avere contribuito alla qualificazione della sua squadra ai quarti di finale di Euro 20 grazie alla vittoria sulla Francia. P

er Yann Sommer, portiere della nazionale svizzera, di proprietà del Borussia Monchengladbach, sono dunque giorni fortunatissimi. Il calciatore e la moglie Alina Schneider sono diventati genitori di una bambina di cui mostra solo la mano su Instagram ma svela il nome scelto: “Benvenuta in famiglia sorellina Nayla”, la didascalia del post che, neanche a dirlo, ha fatto boom di cuori e congratulazioni.

Yann Sommer papà bis: la figlia del portiere della Svizzera nata durante Euro 20

Yann Sommer è sposato con Alina Schneider e nel 2019 è arrivata la primogenita Mila. Sommer, che vive a Colonia, in Germania, è tornato a casa il tempo necessario per conoscere la sua bambina per poi rientrare in squadra per l’allenamento dopo meno di due giorni. E infatti il 18 giugno era già sul campo ad allenarsi.





Se il campione svizzero ha bisogno di ben poche presentazioni, la moglie Alina con cui sta insieme dal 2016 è entrata nella sua vita dopo la fine della sua precedente relazione con Sabrina Meie. Nata il 20 ottobre 1991 a Colonia, in Germania, ha 29 anni, è tedesca ed è un avvocato. È figlia di Stefan Schneider, un ufficiale dell’esercito in pensione, e di Emilia Schneider, casalinga.

Dopo il diploma alla St. George’s – The British International School, la moglie di Yann Sommer e neo mamma bis si è laureata in Giurisprudenza. Ma non è molto social né molto mondana (a quanto pare detesta le apparizioni pubbliche) Si è iscritta su Instagram ma ha un profilo blindato che conta appena 260 follower, utilizzando il cognome del marito