Un altro suicidio sconvolge il calcio. Il difensore 38enne si è tolto la vita nella notte tra sabato 17 e domenica 18 luglio ma la notizia è stata resa nota solo oggi, martedì 20 luglio. Il corpo esanime del calciatore è stato trovato nel suo appartamento.

Secondo quanto riportano i media locali, pare che alla base dell’estremo gesto potrebbero esserci problemi personali e il difficile momento professionale del giocatore, fermo ormai da qualche settimana dopo aver contratto il Covid-19. La notizia della sua morte ha sconvolto il mondo del calcio e tanti colleghi hanno voluto lasciare un tributo sui social.

“Che triste notizia la perdita di Williams Martinez. Tanta forza per la sua famiglia e i suoi amici. Riposa in pace”, ha scritto l’attaccante dell’Atletico Madrid Luis Suarez su Instagram. Williams Martinez, giocatore del Villa Teresa, aveva 38enne e ha deciso di togliersi la vita proprio nella giornata in cui in Uruguay si celebra la Giornata nazionale per la prevenzione del suicidio.





A seguito della scomparsa di Williams Martinez è stato deciso di rinviare a data da destinarsi le partite dell’11esima giornata del Torneo di apertura come richiesto dalla MUFP (Associazione uruguaiana dei calciatori professionisti). “Le gare – si legge in una nota – saranno riprogrammate a breve”.

Anche la federcalcio ha voluto lasciare un messaggio di cordoglio su Twitter: “Ci rammarichiamo con profondo dolore e commozione per la morte del giocatore uruguaiano Williams Martinez. Le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. RIP”.

Classe 1982, Williams Martinez aveva giocato in Argentina, Cile, Paraguay e Venezuela e ora era nella rosa del Villa Teresa. Esperienza anche in Europa, tra Inghilterra, dove aveva militato nel West Bromwich Albion, Francia (Reims e Valenciennes) e in Spagna aveva giocato nel Ceuta.