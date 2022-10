Lutto nello sport: è morto a 22 anni dopo giorni di agonia. Il gesto della famiglia è da lacrime

Victor Steeman è morto. Lo sport è in lutto per l’addio al 22enne, che ha combattuto come un leone in un letto di ospedale senza però purtroppo farcela. Era rimasto coinvolto in un terribile incidente nel weekend scorso e sin da subito le sue condizioni di salute erano parse disperate. Dopo alcuni giorni di agonia, il suo cuore ha smesso di battere per sempre come confermato dalla sua famiglia. I familiari hanno diramato una nota stampa, nella quale si sono anche soffermati su un gesto meraviglioso dopo il suo decesso.

Tutti i suoi fan e colleghi sono senza parole, visto che nessuno poteva aspettarsi una simile tragedia. Victor Steeman è moto dunque troppo prematuramente e lo sport è in lutto totale. Dopo il bruttissimo incidente, era stato immediatamente soccorso e poi trasferito d’urgenza in aereo all’interno dell’ospedale di Faro, in Portogallo. I medici avevano compreso fin dai primi istanti che il suo stato clinico fosse estremamente delicato e infatti l’epilogo peggiore si è tramutato in durissima realtà.

Victor Steeman è morto: sport in lutto per l’addio al pilota

Secondo quanto appreso, Victor Steeman è morto lasciando lo sport in lutto e soprattutto il mondo del motociclismo. Lui era un pilota molto affermato, un vero e proprio campione della MTM Kawasaki. Stava gareggiando nella gara 1 del Mondiale FIM Supersport 300, nel corso del Pirelli Portugal Round all’interno dell’Autodromo Internacional do Algarve, quando c’è stato il dramma. Purtroppo per lui si sono rivelate fatali le ferite gravissime riportate alla testa. Comunicato ufficiale anche da parte della MotoGP.

Questo il messaggio della MotoGP: “È con grande tristezza che abbiamo appreso della scomparsa del pilota del WorldSSP 300 Victor Steeman. Tutta la famiglia della MotoGP invia le proprie condoglianze alla famiglia, agli amici e al team di Victor in questo momento difficile. Cavalca in pace, Victor”. La famiglia ha detto invece: “Il nostro Victor non ha potuto vincere quest’ultima gara. Nonostante la perdita e il dolore insopportabili, siamo estremamente orgogliosi di condividere con voi che il nostro eroe, attraverso la sua morte, è riuscito a salvare altre cinque persone donando i suoi organi”.

Infine, la famiglia ha aggiunto: “Ringraziamo tutti per il modo in cui avete vissuto con noi in questi giorni. Il nostro Victor ci mancherà enormemente. Qualcosa che hai sempre temuto come genitore di un pilota di moto è ora accaduto”. Nato il 15 giugno del 2000 a Zevenaar, in Olanda, era riuscito a conquistare fin qui 4 successi e 5 podi e avrebbe potuto vincere il Mondiale. Ma è invece scomparso per sempre.