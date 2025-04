“Questa è stata la scena più brutta che ho visto nella mia vita. Avevo la pelle d’oca”. Così il famoso ha commentato il terribile incidente in cui è rimasto coinvolto. Nella foto pubblicata sui social, si trova su un letto di ospedale e ringrazia per essere ancora vivo nonostante lo schianto con la moto avvenuto qualche giorno fa. La gioia dei suoi fan nel vedere il selfie scattato all’ospedale e una pioggia di commenti di buona guarigione: “La tua forza ci ispira sempre. Ti mando tanto amore e forza per la tua guarigione”.

“Tanta forza, che ti meriti il meglio”, “Prenditi del tempo per riprenderti e poi tornerai più forte che mai! Sei un combattente e non mollerai, ecco perché sei il nostro campione! Continua a lottare”, “Non mollare campione e rimettiti in forze, ti aspettiamo”, “Ti rivogliamo presto, ma l’importante è una buona guarigione”, si legge tra i commenti al post pubblicato sulla sua pagina Instagram.

>>“Dove lo hanno trovato”. Liliana Resinovich, Visintin indagato poi la scoperta in queste ultime ore. E ha parlato: cosa sta succedendo





Il pilota dell’Aprilia Jorge Martin pubblica una foto dopo l’incidente in moto

Il pilota dell’Aprilia Jorge Martin, al primo weekend stagionale dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per i primi 3 Gp stagionali, è scivolato nel corso del 14° giro ed è stato colpito involontariamente dalla moto di Di Giannantonio che lo seguiva.

“Jorge Martin ha passato la notte all’Hamad General Hospital. Non si evidenziano alterazioni traumatiche a carico dell’encefalo, della colonna cervicale e degli organi addominali.Un aggiornamento riguarda le fratture costali degli archi costali posteriori che risultano essere otto, dalla prima all’ottava e ulteriori tre fratture costali a carico degli archi laterali, dalla settima alla nona”, si legge nel comunicato stampa diffuso dall’Aprilia.

“Si nota anche una minima soffusione pleurica nel contesto dello pneumotorace noto. Jorge rimarrà all’Hamad International Hospital per qualche giorno sino a risoluzione dello pneumotorace”, conclude la nota ufficiale. Come detto, il pilota ha pubblicato due foto dall’ospedale con la scritta: “Grazie a Dio poteva andare molto peggio. Cercherò di tenervi aggiornati”.