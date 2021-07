“Top”. Giorgio Chiellini non crede ai suoi occhi, il gesto del tifoso è incredibile e lui reagisce così

Tra i protagonisti dell’Italia campione d’Europa c’è il capitano Giorgio Chiellini. È lui che ha alzato la coppa nel cielo di Wembley. È lui che è stato il trascinatore e il faro di un gruppo di ragazzi che è cresciuto durante la manifestazione e ha riportato un trofeo alla Nazionale dopo il successo ai Mondiali. Insieme a Leonardo Bonucci, suo compagno alla Juventus, ha guidato la difesa ed è stato insuperabile.

L’intesa con Bonucci è stata perfezionata in tante partite giocate insieme in bianconero. I due hanno composto (insieme a Barzagli) un trio che ha affrontato i migliori calciatori del mondo e sono sempre riusciti ad avere la meglio. Addirittura Josè Mourinho disse, dopo una partita giocata contro la Juventus, che Chiellini e Bonucci avrebbero potuto tenere un corso universitario ad Harvard per come difendono. “Sono fantastici, assolutamente fantastici”

Giorgio Chiellini è stato protagonista durante la finale di Wembley di molti scontri, ma quello con l’esterno inglese Bukayo Saka è diventato virale anche per il modo in cui si è svolto: il numero 3 della Nazionale ha commesso un fallo tattico, venendo dopo ammonito, fermando il calciatore dell’Inghilterra e trattenendogli la maglietta. I fotografi sono riusciti ad immortalare il momento, uno dei più iconici della partita. Oltre a questo, Chiellini è stato celebrato anche dalla street art in un disegno, il cui autore è Roberto Bocco, in cui viene ritratta la stessa scena, con l’aggiunta di una scritta in alto: “God Save Chiellini”. Una scritta semplice per ringraziare il Capitano della Nazionale per le Notti Magiche.





A qualche giorno di distanza dalla finale quella trattenuta per fermare Saka è diventato un tatuaggio. Un momento della partita che resterà fisso nella mente di tantissimi tifosi. Tanto che uno di loro ha deciso di tatuarsi il momento in cui Giorgio Chiellini ha trattenuto Bukayo Saka per la maglia, e lo scatto ha fatto il giro del web. Il capitano della Nazionale ha anche condiviso sui suoi social il tatuaggio già iconico, e non è mancata la sua reazione di stupore.

Insomma la trattenuta di Chiellini, oltre a essere un momento iconico della partita, adesso è anche un tatuaggio la cui foto è diventata virale in poco tempo. Oltre a essere stata una partita indimenticabile e una vittoria sofferta ma meritata, questo tifoso ha voluto imprimere sulla sua pelle questa istantanea simbolo della finale.