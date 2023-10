Tragedia nel mondo del calcio. Il giocatore ex Bologna e Udinese Naldo ha perso il figlio di 4 anni. Se n’è andato dopo un oltre un mese di terapia intensiva il piccolo Davi. Il bambino si trovava in ospedale per le ferite riportate a seguito di un grave incidente stradale. Purtroppo nella mattinata di oggi, lunedì 16 ottobre, è arrivato il triste annuncio da parte dell’Antalyaspor, la squadra attuale del calciatore brasiliano.

Edinaldo Gomes Pereira, conosciuto come Naldo, fisico possente e una lunga carriera in giro per il mondo. Dopo aver iniziato a giocare in Brasile con Cruzeiro e Gremio, è arrivato in Europa con il Granada. Poi c’è la serie A: in Italia lo porta il Bologna, poi lo acquista l’Udinese. Il difensore classe 1988 gioca anche col Getafe, poi in Portogallo con lo Sporting Lisbona.

Leggi anche: “Ecco quanto costerà il Canone Rai”. Annuncio ufficiale del governo, la decisione sulla tassa tv





Il triste annuncio della morte del piccolo Davi

Qui vince una Supercoppa del Portogallo. Nel 2016 Naldo va a giocare in Russia con la maglia del Krasnodar, poi torna nella Liga con l’Espanyol. Quindi è la volta della Turchia con l’Antalyaspor dove gioca due stagioni. L’anno successivo va un anno in prestito all’Al-Taawoun in Arabia Saudita, quindi torna all’Antalyaspor dove quest’anno non ha giocato neppure una partita.

“Non ti dimenticheremo, Davi! – si legge nel tweet del club di Naldo – Abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia della morte di Davi, il figlio del nostro calciatore Naldo Pereira, che il mese scorso ha avuto un incidente. Che Dio abbia pietà del piccolo Davi. Esprimiamo le nostre condoglianze al nostro calciatore Naldo e alla sua famiglia, in particolare ai suoi tifosi, ai parenti e alla comunità”.

Seni unutmayacağız Davi!



Geçtiğimiz ay kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira’nın oğlu Davi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.



Minik Davi'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri, yakınları ve camiamıza… pic.twitter.com/JHRaKqbjfx — Antalyaspor (@Antalyaspor) October 16, 2023

Il mondo del calcio è in lutto per questa terribile notizia che nessuno voleva leggere. In tanti stanno inviando i loro messaggi di cordoglio e vicinanza a Naldo per la perdita del figlio, il piccolo Davi di appena 4 anni.

“È morto”. Choc nel calcio, terribile ritrovamento del corpo del giocatore scomparso da giorni