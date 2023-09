Il calcio è col fiato sospeso dopo che un calciatore di un famoso club ha minacciato il suicidio e c’è grande tensione perché in tanti non sanno come possa finire questa terribile storia. L’atleta ha improvvisamente deciso di accostarsi con la sua vettura nei pressi di un’autostrada, è sceso dall’auto nella corsia d’emergenza e si è appeso, quindi avrebbe affermato di avere intenzioni di lanciarsi nel vuoto dal viadotto.

Una vicenda che sta terrorizzando tutti, anche se la speranza è che tutto possa risolversi al più presto. Il calciatore ha minacciato il suicidio e subito sul posto si sono fiondate le forze dell’ordine. Oltre ai soccorritori e ai poliziotti che stanno trattando col giovane affinché non commetta il gesto estremo, è arrivato anche lo psicologo della squadra di appartenenza. Ma ovviamente sono tutti in preda alla preoccupazione.

Mondo del pallone in ansia, calciatore ha minacciato suicidio: trattative in corso

A far preoccupare tutti è il calciatore Alexis Beka Beka, che ha solamente 22 anni, il quale ha minacciato il suicidio e ha manifestato l’intento di gettarsi nel vuoto dalla A8 nei pressi della città francese di Nizza. I primi ad occuparsi del terribile episodio sono stati i colleghi transalpini di Nice Matin. Tra i motivi del suo gesto era emersa l’ipotesi che potesse essere scaturito da una delusione d’amore, invece la polizia ha smentito.

Il calciatore in forza al Nizza, guidato dall’allenatore italiano Francesco Farioli, si è seduto sul bordo del ponte e tutti si sono subito spaventati. I compagni di squadra hanno proseguito i loro allenamenti, ma è stata cancellata la conferenza stampa. Gli altri calciatori hanno chiamato la compagna del 22enne per farla recare sul luogo e convincerlo a non togliersi la vita. Un venerdì davvero angosciante per tutta la Francia e non solo.

Ma è notizia di poco fa, data in anteprima da Nice Matin, che Alexis Beka Beka è adesso al sicuro. La polizia e i vigili del fuoco, verso le ore 14 del 29 settembre, sono riusciti a salvarlo dopo oltre tre ore di dialogo e ad evitare che precipitasse giù. Un sospiro di sollievo per tutti.