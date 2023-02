Terremoto in Turchia, questa volta il miracolo non è avvenuto. Continuano ad arrivare notizie terribili dalla provincia di Kahramanmaras, l’epicentro del sisma del 6 febbraio che fino ad ora è costato la vita a oltre 40mila persone: le zone più colpite sono il Sud della Turchia al confine con la Siria. Tra i morti c’è anche un italiano: si tratta di Angelo Zen, 60 anni, consulente orafo veneto. Il suo corpo è stato trovato, scrive l’Ansa, da una unità cinofila del soccorso alpino della Guardia di Finanza italiana.

“Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen. Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia”, scrive Antonio Tajani su Twitter. I finanzieri inviati dal ministero degli Esteri a supporto della Protezione civile italiana hanno scavato incessantemente da lunedì tra i resti del Safron Hotel, l’albergo di 8 piani dove alloggiava Zen completamente distrutto dal sisma.

Terremoto in Turchia, trovato morto il calciatore Atsu

Nel frattempo giungono notizie di salvataggi miracolosi come quello di una ragazza di 27 anni è stata estratta viva dopo 258 ore ore dalle macerie a Kahramanmaras, la città epicentro del sisma che il 6 febbraio ha colpito il confine tra la Turchia e la Siria. E allo stesso modo arrivano notizie di dispersi ritrovati morti. È il caso di Christian Atsu, attaccante ghanese dell’Hatayspor, squadra di calcio turca: è stato il suo agente su Twitter – Murat Uzun Mehmet – a comunicare la notizia.

“Il corpo senza vita di Atsu è stato trovato sotto le macerie. Al momento stanno estraendo anche i suoi effetti personali. È stato trovato anche il suo telefono”. Atsu era disperso e nei giorni scorsi era stata data la notizia, poi smentita, del ritrovamento del calciatore vivo sotto le macerie. Ora invece la triste realtà: e dire che la domenica prima del terremoto, l’attaccante aveva segnato il gol della vittoria al ’97 contro il Kasimpasa.

Christian Atsu's agent has confirmed 'Atsu has been found dead' pic.twitter.com/jMBzzhiKQq — Hrach Khachatryan (@hrachoff) February 18, 2023

Il destino è stato davvero crudele: per festeggiare la vittoria con i compagni aveva cancellato un volo per la Francia. Poi il terremoto ha distrutto tutto e cancellato la sua vita. A rivelare l’episodio era stato il presidente del club, Fatih Ilek: “Dopo aver segnato la rete della vittoria, ha voluto festeggiare. Aveva un volo prenotato per le 23, il biglietto già in mano per tornare in Francia dalla sua famiglia ma lo ha annullato decidendo di partire il giorno dopo. Poi, alle 4 c’è stato il terremoto che lo ha colpito nel suo giorno più felice”.