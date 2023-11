“Hanno tentato di rapire mia figlia”. Paura per il famoso calciatore. A raccontarlo è proprio lui sui social. Un episodio choc che ha lasciato tutti senza parole e che sembra essere confermato dalle testate locali. Da quello che racconta lo sportivo, un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione nell’appartamento in cui vivevano. Per fortuna lui, la compagna e la figlia di appena un mese non erano in casa. Tuttavia i malintenzionati hanno trovato nel residence i genitori della ragazza che in un istante sono stati imbavagliati, legati e presi in ostaggio.

Parliamo del famoso calciatore Neymar, la compagna Bruna Biancardi e la figlia di un mese, Mavie. Neymar da Silva Santos Júnior ha raccontato tutto sui social e ha lasciato il mondo intero senza parole. L’intenzione dei rapitori era di prendere la bimba per chiedere poi un imponente riscatto, almeno dalle prime testimonianze. Ad avere la peggio sono quindi stati i suoceri dello sportivo, i genitori di Bruna.





“Hanno tentato di rapire mia figlia”. Paura per il famoso calciatore

Escluso il rapimento dunque, i rapitori si sono improvvisati ladri e hanno cercato di svaligiare l’appartamento. Sembra che il bottino sia stato sostanzioso, da quello che racconta la stampa brasiliana. Il fatto è accaduto nella periferia di San Paolo. Neymar, attualmente lontano dal calcio per un grave infortunio al ginocchio, era fuori casa per motivi personali e al suo rientro ha fatto la terribile scoperta.

Sia lui, così come Biancardi, hanno comunicato il terribile avvenimento sui social. La ragazza ha scritto su Instagram: “Questa mattina sono entrati in casa mia e hanno preso in ostaggio i miei genitori. Io, Mavie e mia sorella non viviamo più lì, né lo eravamo in quel momento. Le cose materiali le recuperiamo, l’importante è che tutti stiano bene e che le persone coinvolte vengano trovate”.

Neymar Junior ha poi aggiunto: “I genitori di Bru sono stati aggrediti, è un giorno triste ma grazie a Dio stanno tutti bene”. Solo qualche giorno fa, il calciatore era incappato in una brutta storia di tradimento nei confronti della sua compagna Bruna Biancardi.

