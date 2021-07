Paura alle Olimpiadi. Malore in campo, l’atleta si accascia a terra durante la gara

Con lo slogan “United by Emotion”, dopo un anno di ritardo per via del covid, si sono apertiti ufficialmente con una cerimonia i Giochi olimpici di Tokyo 2020. Allo stadio Nazionale non c’è il pubblico ma saranno miliardi le persone in tutto il mondo che si sintonizzeranno per assistere.

Presenti poche centinaia di funzionari e dignitari, tra cui l’imperatore giapponese Naruhito, il presidente francese Emmanuel Macron e la first lady statunitense Jill Biden. Le Olimpiadi hanno dovuto far fronte a una forte opposizione in Giappone per i timori che il raduno globale di oltre 11.000 atleti potrebbe dar via un nuovo aumento dei contagi da Covid-19. Tuttavia sono state molte le persone curiose che si sono avvicinate allo stadio, separato da un rigido cordone di sicurezza, per dimostrare il loro entusiasmo nelle ore precedenti alla cerimonia.

Paura alle Olimpiadi, l’atleta si accascia a terra durante la gara

Grida di protesta all’esterno dello stadio, una contestazione che si è potuta udire all’interno dell’impianto, chiuso al pubblico per l’emergenza sanitaria. All’apertura dei giochi un’atleta russa, Svetlana Gomboeva è svenuta durante la gara di tiro con l’arco.





La 23enne era impegnata nel turno di qualificazione a Tokyo 2020 quando è svenuta, tra lo spavento di tutti i presenti che immediatamente l’hanno soccorsa. Tanto lo spavento delle persone che si trovavano ad assistere alla gara perché all’inizio era sembrato qualcosa di più grave. Svetlana Gomboeva è stata colpita d aut gruppo colpo di calore ed è svenuta davanti ai presenti.

Dopo essersi ripresa, la compagna squadra Petrova ha rivelato: “Con Sveta è già tutto normale. I medici l’hanno visitata e le hanno dato da bere dell’acqua. Hanno detto che era un normale colpo di sole, aveva bisogno di tornare a casa e dormire. L’avevano già rilasciata. Sveta è con noi, si sente bene. Quindi sarà nei ranghi per la competizione a squadre”.