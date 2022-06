“Un’emozione indescrivibile”. Stefano Tacconi, la notizia annunciata dal figlio Andrea

Continuano i progressi di Stefano Tacconi, l’ex portiere della Juventus e della Nazionale colpito lo scorso aprile da emorragia cerebrale da rottura di aneurisma ad Asti, dove si trovava per un evento benefico. Ha accusato il malore mentre scendeva dall’auto, in compagnia del figlio Andrea. Inizialmente ha avvertito solo mal di testa, poi la situazione è peggiorata e si è reso necessario l’intervento dei soccorsi.

Da quel momento i familiari non lo hanno lasciato solo un attimo. Il figlio Andrea spesso scrive sui social per informare i follower e i tanti tifosi sulle condizioni del padre. La moglie Laura Speranza gli è sempre accanto e in più occasione ha partecipato a trasmissioni tv per parlare dello stato di salute di Stefano Tacconi.





Stefano Tacconi primi passi, l’annuncio del figlio Andrea sui social

Lo scorso 6 giugno Stefano Tacconi è stato sottoposto a un intervento chirurgico e a farlo sapere era stato il figlio Andrea attraverso le Instagram Stories. Un’operazione decisa dai medici che si è resa necessaria per migliorare il suo stato di salute. “Supererà anche questa”, aveva scritto Andrea Tacconi che qualche giorno dopo ha rivelato che il padre Stefano avrebbe potuto lasciare l’ospedale dopo settimane di degenza.

“Finalmente ci hanno comunicato che papà verrà trasferito in un centro per iniziare un percorso riabilitativo. Avanti così”. La reazione di Stefano Tacconi è più che positiva e all’interno del centro riabilitativo potrà piano piano recuperare e provare a ritornare completamente in forma. L’ex calciatore ha iniziato la riabilitazione e nella giornata di mercoledì 29 giugno è arrivata un’altra splendida notizia. A fornirla sempre il figlio Andrea che sfrutta i social per comunicare con i tanti tifosi del padre.

“Oggi con l’aiuto dei fisioterapisti papà ha fatto i suoi primi passetti, un’emozione indescrivibile”. Così Andrea Tacconi, tramite i social, aggiorna sul percorso di riabilitazione del papà Stefano, dal 14 giugno al presidio riabilitativo Borsalino di Alessandria. Dal 23 aprile e fino a quella data l’ex portiere di Juventus e Nazionale è stato ricoverato all’ospedale Santi Antonio e Biagio per emorragia cerebrale da rottura di aneurisma, dopo essersi sentito male ad Asti, dove si trovava per un evento benefico. Il 6 giugno era stato sottoposto a intervento chirurgico previsto dal percorso di cura.

