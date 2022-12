Arriva una bella notizia per Stefano Tacconi, dopo il malore avuto alcuni mesi fa. Il figlio Andrea ha svelato quali siano le sue attuali condizioni di salute attraverso un breve ma intenso video postato su Instagram. Un momento che ha commosso non solo la famiglia dell’ex calciatore, ma anche milioni e milioni di sportivi che hanno apprezzato le sue gesta da atleta e che ora pregano affinché possa ristabilirsi completamente. Una vicenda che ha avuto alti e bassi, tra preoccupazioni e grandi speranze.

Nelle ultime ore Stefano Tacconi ha fatto qualcosa di meraviglioso. Dopo il malore il figlio Andrea non lo ha lasciato mai solo e in tante circostanze ha tenuto informati i fan dell’amato papà. E lo ha fatto anche adesso con un’Instagram story che ha emozionato proprio tutti. Finalmente è successo ciò che tutti si auguravano da tempo. Già nei giorni scorsi il giovane lo aveva fatto capire, ma ora che c’è anche la prova visiva è stato tirato un grande sospiro di sollievo. Ma vediamo cosa è successo.

Stefano Tacconi dopo il malore: il figlio Andrea fa un grande annuncio

Stefano Tacconi ha fatto un grande regalo dopo il malore, avvenuto lo scorso mese di aprile. E il figlio Andrea non poteva certamente non cogliere l’occasione di annunciare ai suoi follower il miglioramento del quadro clinico dell’ex portiere della Juventus e della nazionale azzurra. Il filmato ha fatto il giro della rete in poche ore e sul web è esploso l’entusiasmo. Si è temuto il peggio per molte settimane, ma la forza d’animo di Stefano, il lavoro dei medici e il grande affetto dei suoi familiari hanno permesso questo miracolo.

Il figlio di Tacconi ha immortalato l’ex calciatore, mentre era intento finalmente a camminare piano piano con il supporto di un’infermiera. E Andrea ha scritto, a corredo del video social: “Il più bel regalo di Natale”. Ed è davvero così, visto che Stefano ha duramente lottato in questo periodo di convalescenza e riabilitazione e ora i risultati concreti si stanno intravedendo. La speranza di tutti è che possa guarire molto presto e ritornare finalmente alla vita quotidiana, che è stata stravolta ad aprile.

Stefano Tacconi ha avuto un’ischemia cerebrale il 23 aprile scorso e il 6 giugno è stato anche operato. L’ex portiere azzurro è stato anche ricoverato in rianimazione, dove fortunatamente ha superato la fase più critica del malore ed è riuscito ora a raggiungere anche il traguardo dei primi passi dopo il malessere.