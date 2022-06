“Lo abbiamo appena saputo”. Stefano Tacconi, parla il figlio Andrea: cosa hanno deciso i medici

Stefano Tacconi e le sue condizioni di salute. Sono ormai passati quasi due mesi dal malore improvviso, un’ischemia cerebrale per la precisione, dell’ex calciatore della Juventus e della Nazionale italiana e tutti non fanno altro che ricercare quotidianamente notizie sullo stato fisico dell’uomo. Ad aggiornare costantemente i fan sono soprattutto la moglie Laura Speranza e il figlio Andrea. E proprio quest’ultimo, alcune ore fa, ha annunciato una delle notizie più belle che poteva dare.

A proposito di Stefano Tacconi e le sue condizioni di salute, un paio di giorni fa la moglie è intervenuta a Mattino Cinque e ha raccontato: “Appena si è svegliato lunedì dopo l’intervento, ha scritto su un foglio con una penna S + L con Love. Appena si è svegliato l’ha scritto. Io non so cosa ho provato in quel momento, un’emozione indescrivibile”. Dopo le parole di Laura, Federica Panicucci ha sottolineato: “E’ un messaggio per te ma anche un sintomo di capacità, di poter scrivere, di voler mandare un messaggio”.





Stefano Tacconi e le sue condizioni di salute, l’annuncio del figlio

Ora su Stefano Tacconi e le sue condizioni di salute ha deciso di soffermarsi ancora Andrea Tacconi. Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, il giovane appena ha saputo la lieta notizia ha voluto condividerla con tutti. Dopo settimane di grande apprensione e preoccupazione, la famiglia dell’ex portiere può iniziare a respirare e a tirare un bel sospiro di sollievo. L’ultimo aggiornamento è infatti molto positivo e fa immaginare un futuro sicuramente più tranquillo.

Stefano Tacconi è stato sottoposto ad un intervento chirurgico nei giorni scorsi, ma ora la situazione sembra stia rientrando gradualmente, visto che il figlio Andrea ha scritto su Instagram: “Finalmente ci hanno comunicato che la prossima settimana papà verrà trasferito in un centro per iniziare un percorso riabilitativo. Avanti così”. La reazione di Tacconi è più che positiva e all’interno del centro riabilitativo potrà piano piano recuperare e provare a ritornare completamente in forma.

In precedenza il figlio Andrea si era soffermato così sull’operazione che avrebbe poi effettuato Stefano Tacconi: “Papà verrà sottoposto ad un altro intervento chirurgico, supererà anche questa”. Ed era ovviamente la speranza di tutti coloro che gli vogliono bene. A quanto sembra, tutto sta andando davvero per il verso giusto e si attendono solamente buone nuove.

