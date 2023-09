Choc nel mondo dello sport, la campionessa si è spenta a 27 anni: è mistero sulle cause della morte arrivata all’improvviso. Il messaggio di addio affidato al club dove giocava e del quale ha contribuito a scrivere pagine di storia. “Siamo devastati nel riportare la triste notizia della sua scomparsa. Era una giocatrice unica che lo scorso anno aveva toccato il traguardo delle 100 presenze”. Un record che per prima ha centrato nella storia del club.

“La sua personalità e professionalità l’hanno resa un onore per la sua famiglia: ci mancherà molto. Mentre accoglieremo le notizie e andremo avanti, il club offrirà tutto il supporto possibile alla famiglia, agli amici e ai colleghi”. Poi è stata la volta della famiglia di parlare: “Chiediamo rispetto in questo momento di dolore. Non ci saranno altri commenti su questa terribile storia”.





Maddy Cusack, morta a 27 anni la calciatrice dello Sheffield United

In una dichiarazione sul sito ufficiale del club, lo Sheffield United, l’ amministratore delegato Stephen Bettis ha dichiarato: “Questa è una notizia straziante per tutti a Bramall Lane. Maddy veva la posizione unica di far parte di numerose squadre dello Sheffield United ed era popolare tra tutti coloro con cui entrava in contatto”. Il vuoto che Maddy Cusack lascerà è enorme.

La centrocampista, arrivata ai Blades nel 2019, aveva collezionato oltre 100 presenze con il club inglese lavorandovi anche nel ruolo di responsabile del marketing dal 2021. Solo due mesi fa aveva rinnovato il proprio contratto con lo Sheffield. Le cause del decesso di Maddy Cusack non sono state rese note. Nata a Sheffield, i genitori di Maddy sapevano del suo entusiasmo per il calcio e la iscrissero da bambina all’accademia giovanile del Nottingham Forest.

Successivamente era passata all’ Aston Villa quindi allo Sheffield. Il sogno più grande di Maddy era giocare per la squadra nazionale femminile inglese senior, un sogno che tutti i membri della sua famiglia hanno fatto di tutto per aiutarla a raggiungere. Un sogno spento nel modo più tragico.